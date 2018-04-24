Предельно конкретный и актуальный разговор. Какие тезисы в Послании Президента запомнились его слушателям?

Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и парламенту в Овальном зале длилось около полутора часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все, кто присутствовал, смотрел и слушал программу развития страны на ближайшее время в теле- и радиоэфире, отмечают: разговор был предельно конкретным и актуальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Красной нитью» Президент провел мысль: сила государства – в единстве народа и власти. Впрочем, ее представители – а в Овальный зал были приглашены чиновники и эксперты, правительство, депутаты и дипломаты, силовики и представители бизнеса, промышленники, представители ведущих банков и ВуЗов – подчеркивают: сегодня, 24 апреля, прозвучали глобальные задачи и конкретные поручения.
Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня Президент, конечно, очень много уделил внимания социальной сфере, социальной политике. Конечно, он обратил внимание на занятость населения, на эффективную занятость населения. Для этого нужно создавать новые производства. А это новые рабочие места и, конечно, рост заработной платы и повышение качества жизни нашего населения.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Очень важный посыл, который был в заключении Послания главы государства, – что мы должны быть едины. Единство – это определяющее понятие, которое даст нам возможность справиться с проблемами. С трудностями, которые сегодня возникают, можно справиться вместе, если мы работаем единым фронтом – общество и государство в целом – над тем, чтобы эти вопросы решить.
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