Польша продолжает вести борьбу с внешними врагами, которые якобы несут прямую угрозу ее безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим Варшава делает все новые воинственные заявления. Так, министр обороны сообщил о готовности сбивать нарушившие воздушное пространство страны военные самолеты и беспилотники.

По словам руководителя военного ведомства, такое решение будет приниматься командирами и пилотами отдельно по каждой конкретной ситуации. При этом глава польского Минобороны намекнул на полную безнаказанность подобных действий. Военным дан «зеленый свет», и в этом Польшу поддерживает НАТО.

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:

Я провел десять бесед с министрами обороны других стран, включая Германию и Норвегию. Есть общая позиция: реагировать, сдерживать и принимать смелые решения. Именно к этому нас обязывает главное командование НАТО.

Правда, министр обороны Польши не сообщил о возможных последствиях таких решений. Они могут быть непредсказуемыми и очень серьезными. Видимо, лучше поляков это понимает глава Министерства иностранных дел Германии, который как раз предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками.