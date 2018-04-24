Александр Лукашенко отмечает рост конфронтации в мире: «Человечество находится на распутье»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил рост напряженности и конфронтации в мире. Глава государства заявил об этом в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам Президента, человечество вступило в эпоху неопределенности, непредсказуемости и нестабильности.

Александр Лукашенко:

Человечество находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределенности, непредсказуемости и длительной нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим. Безопасность стала осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить. Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обыденными явлениями. Все это сопровождается ростом напряженности и конфронтации, которые уже начинают зашкаливать.