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Александр Лукашенко отмечает рост конфронтации в мире: «Человечество находится на распутье»

24 апреля 2018 08:06
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил рост напряженности и конфронтации в мире. Глава государства заявил об этом в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам Президента, человечество вступило в эпоху неопределенности, непредсказуемости и нестабильности.

Александр Лукашенко:
Человечество находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределенности, непредсказуемости и длительной нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим. Безопасность стала осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить. Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обыденными явлениями. Все это сопровождается ростом напряженности и конфронтации, которые уже начинают зашкаливать.

С Посланием к народу и Национальному собранию Александр Лукашенко обращается в 18 раз (читать далее).

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

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