Александр Лукашенко: «Наша безопасность – в единстве нашего народа, сильной внутренней и внешней политике государства»

Если быть точными, то за 81 минуту Александр Лукашенко сделал десятки важнейших заявлений. Затем глава государства приступил к ответам на вопросы парламентариев.

Новости Беларуси. От внешней политики до вопроса роста цен в нашей стране. Послание Президента белорусскому народу и парламенту в Овальном зале длилось около полутора часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, под пристальное внимание попало положение дел в аграрной отрасли, жилищно-коммунальное хозяйство, ценообразование, спорт и молодежная политика. Если тезисно сформулировать основные посылы Президента, то это внешняя политика, экономика, образование. Безопасность – как залог стабильности и единства нации.

Пожалуй, главный тезис выступления: меньше слов – больше дела. Сегодняшнее выступление обозначило отправные точки для работы в тех сферах, которые предстоит улучшить и модернизировать. Главными темами стали те вопросы, которые в течение прошлого и нынешнего года широко обсуждались с участием белорусского лидера.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим. Безопасность стала осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить.

Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обыденными явлениями. Всё это сопровождается ростом напряженности и конфронтации, которые уже начинают просто зашкаливать.

Мы видим жесткое лоббирование, порой насаждение собственной экономической и политической выгоды, неприкрытую враждебность к оппонентам. Национальный эгоизм, пренебрежение интересами своих партнеров и даже союзников, эгоцентризм, попрание международных норм становятся неотъемлемой частью политики ведущих мировых игроков.

Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше – ледяной. Это взрывоопасная ситуация. Она со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть мир.

Надо ли объяснять, что перед лицом угрозы меркнут любые достижения цивилизации, любые материальные блага и амбициозные личные успехи? Поэтому понимаем: наша безопасность – в единстве нашего народа, сильной внутренней и внешней политике государства.

Стабильность, сплоченность общества, его единство дались нам нелегко. Нам есть что терять и есть что защищать. Осознать это лучше вовремя. Чтобы не получить потом, как в народе говорят: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». На каждом из нас – ответственность за мир и порядок, начиная с собственной семьи, дома, города или деревни и заканчивая страной. Если мы вместе, только тогда мы сила, и сможем противостоять любым вызовам.