Дворец Независимости вновь принимает гостей – его посетили сотрудники МАРТ
Восхищенные взгляды и фото на память. 1 октября Дворец Независимости вновь принимает гостей. Больше сотни сотрудников Министерства антимонопольного регулирования и торговли познакомились с местом, где пишется история суверенной Беларуси. Работники увидели знаменитые залы и погрузились в атмосферу торжественности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он вмещает около тысячи человек. Именно здесь проходят ключевые торжественные государственные мероприятия, например инаугурация Президента и встречи с высокими гостями. В Зеленом зале посетителей интересовали подробности события, к которым было приковано внимание всего мира. Чуть больше 10 лет назад здесь прошли переговоры лидеров «Нормандской четверки». В этом зале, как ни в каком другом, приходит осознание того, что Беларусь стремится к миру.
Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Органам торговли Республики Беларусь в прошлом году было 100 лет, и мы уже тогда выходили с инициативой, с просьбой о том, чтобы лучших из лучших – ветеранов в отрасли, молодых специалистов – можно было поощрить посещением Дворца Независимости. Наша мечта сбылась, правда, вот уже практически через год, и мы всем коллективом посещаем данное учреждение.
Екатерина Махнач, начальник отдела анализа и прогнозирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Первое впечатление – это восхищение, восхищение монументальностью, масштабами здания. Ну и когда ты работаешь изнутри в этой сфере, и ты видишь ежедневно Президента по телевизору, и понимаешь, как это выглядит в действительности, конечно, впечатляет.
Атмосфера каждого зала создана по предназначению. Интерьеры выполнены вручную белорусскими мастерами. Строгость и сдержанность постмодернизма гармонично сочетаются с национальными мотивами. Повсюду в оформлении лейтмотивом проходит орнамент слуцкого пояса.
Владислав Почебыт, инспектор управления контроля и расследований главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Минской области:
Как только зашел в Дворец, на самом деле, немножко даже растерялся. Увидел такое большое помещение, такие высокие потолки, очень много архитектурных моментов, таких изысканных, изящных. Побывали в историческом зале, посидел даже на месте нашего главы государства.
Вадим Рамульт, начальник управления контроля и расследований главного управления Министерства антимонопольного регулирования по Гродненской области:
Словами, наверное, все эмоции не передашь. Нужно это прочувствовать, конечно же. Побывать здесь в первую очередь, увидеть эту красоту, величие. Необходимо, конечно же, проводить такую работу как можно большим кругом лиц, чтобы люди понимали, насколько мы самобытны. Можем многое сами все сделать, как этот Дворец Независимости.
Ежегодно главный символ белорусской государственности посещают тысячи человек. Желающих, конечно, в десятки раз больше. Гости приезжают со всей республики, чтобы прочувствовать особую атмосферу этого места и буквально прикоснуться к современной истории страны.