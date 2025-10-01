Дворец Независимости вновь принимает гостей – его посетили сотрудники МАРТ

Восхищенные взгляды и фото на память. 1 октября Дворец Независимости вновь принимает гостей. Больше сотни сотрудников Министерства антимонопольного регулирования и торговли познакомились с местом, где пишется история суверенной Беларуси. Работники увидели знаменитые залы и погрузились в атмосферу торжественности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вмещает около тысячи человек. Именно здесь проходят ключевые торжественные государственные мероприятия, например инаугурация Президента и встречи с высокими гостями. В Зеленом зале посетителей интересовали подробности события, к которым было приковано внимание всего мира. Чуть больше 10 лет назад здесь прошли переговоры лидеров «Нормандской четверки». В этом зале, как ни в каком другом, приходит осознание того, что Беларусь стремится к миру.

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Органам торговли Республики Беларусь в прошлом году было 100 лет, и мы уже тогда выходили с инициативой, с просьбой о том, чтобы лучших из лучших – ветеранов в отрасли, молодых специалистов – можно было поощрить посещением Дворца Независимости. Наша мечта сбылась, правда, вот уже практически через год, и мы всем коллективом посещаем данное учреждение.

Екатерина Махнач, начальник отдела анализа и прогнозирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Первое впечатление – это восхищение, восхищение монументальностью, масштабами здания. Ну и когда ты работаешь изнутри в этой сфере, и ты видишь ежедневно Президента по телевизору, и понимаешь, как это выглядит в действительности, конечно, впечатляет.

Атмосфера каждого зала создана по предназначению. Интерьеры выполнены вручную белорусскими мастерами. Строгость и сдержанность постмодернизма гармонично сочетаются с национальными мотивами. Повсюду в оформлении лейтмотивом проходит орнамент слуцкого пояса.

Владислав Почебыт, инспектор управления контроля и расследований главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Минской области:

Как только зашел в Дворец, на самом деле, немножко даже растерялся. Увидел такое большое помещение, такие высокие потолки, очень много архитектурных моментов, таких изысканных, изящных. Побывали в историческом зале, посидел даже на месте нашего главы государства.