Президент Беларуси: «Требую обеспечить стабильно высокие темпы роста экономики и профицит валютных потоков»

В Послании глава государства расставил акценты в социально-экономическом развитии страны: занятость, зарплаты, уровень инфляции – не более 6 % и инвестиции. Поручение главы государства предельно четкое: предоставить уникальные условия для иностранного капитала. Необходимо формировать новую атмосферу для предпринимательства.

Негативные тенденции в Беларуси сумели преодолеть. Как результат, расходы на социальные нужды будут увеличиваться. Есть потенциал для наращивания внешней торговли, туризма.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Необходимо упреждать ситуацию. Обеспечить трансфер идей и «мозгов» к нам – это задача правительства. Цель – чтобы в Беларусь, чистый, спокойный, комфортный уголок Европы, как магнитом, тянуло самых лучших и умных. Мы должны серьезно подумать о том, как сделать нашу страну привлекательной для богатых людей со всего мира. Поручаю Совету министров и Национальному банку глубоко и всесторонне проанализировать мировые процессы. Необходимо создать такие условия для капитала, которые не предоставит ни одно другое государство. По крайней мере, надо сделать это первыми. Надо сыграть на опережение. Беларусь должна быть интересной, особенной, чем-то выделяться в современном мире.

Что мы готовы предложить? Стабильные, комфортные, предсказуемые условия ведения бизнеса – это должно быть национальным брендом. Дружественность – обязательный принцип работы для всех: налоговые службы не должны видеть в плательщике потенциального нарушителя, а плательщик – врага в лице инспектора. Такая же ситуация и в иных сферах.

Необходимо формировать атмосферу нового бизнес-климата на основе деловых отношений и взаимного доверия. Чем сложнее внешняя обстановка, тем более слаженным и четким должно быть взаимодействие всех элементов и субъектов экономической жизни государства.

Главный вызов, с которым надо справиться правительству и Нацбанку в ближайшие годы, – перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов. Требую обеспечить стабильно высокие темпы роста экономики и профицит валютных потоков. Без повышения эффективности и конкурентоспособности экономики обеспечить это невозможно.

Александр Лукашенко: «Наша безопасность – в единстве нашего народа, сильной внутренней и внешней политике государства»