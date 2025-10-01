В Греции проходят масштабные протесты против введения 13-часового рабочего дня

Тяжелым выдался этот день в Греции. Там перестали работать многие предприятия, магазины и школы. Остановился общественный транспорт, прекращено паромное сообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина тому – забастовка, которая приобрела общенациональный масштаб. Поводом для социального взрыва послужила подготовленная правительством трудовая реформа, которая, помимо всего прочего, подразумевает 13-часовой рабочий день. По словам министра труда, это будет гибкий рабочий график в интересах работников. Однако такое объяснение чиновника греки восприняли как издевательство. По призыву профсоюзов на улицы вышли сотни тысяч возмущенных жителей страны.

Виолета Галанопулу, глава ассоциации учителей Греции:

Мы не хотим для наших детей, для наших учеников будущего, в котором ежедневная работа на таком долгом рабочем дне станет нормой. Более того, если их родители работают по 13 часов в день, мы можем понять, какое психологическое и эмоциональное потрясение они испытают, когда дети не смогут видеться со своими родителями, а их родители будут совершенно измотаны.

Поможет ли забастовка отменить это скандальное решение властей – вопрос открытый. Еще до принятия законопроекта правительство, несмотря на многочисленные протесты, сделало греческий рынок труда одним из самых тяжелых в Европе.

Например, работодатели имеют право требовать от сотрудников до двух дополнительных часов неоплачиваемого труда в день. Теоретически это делается добровольно. Но на деле за отказ от сверхурочных можно лишиться работы.