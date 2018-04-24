Аграрии поддерживают позицию Президента о конкурентоспособности белорусских товаров

Новости Беларуси. Конкурентоспособность белорусских товаров должна свести к минимуму зависимость страны от внешних факторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позицию главы государства поддерживают и аграрии. Так, работники сельхозпредприятия «Жабинковское» сделали рабочую паузу и внимательно следили за Посланием Президента. На юго-западе Беларуси в разгаре сев сахарной свеклы, на повестке дня и скорая заготовка кормовых.

Екатерина Стражевич, сотрудник ОАО «Жабинковский»:

Из Послания нашего Президента особенно отметилось для меня то, что нам необходимо делать качественную продукцию для того, чтобы мы могли выходить на новые рынки, где нас еще нет и мы не так востребованы.

Виктор Волосюк, главный экономист ОАО «Жабинковский»:

Для себя я подчеркнул про высокое качество. Соответственно, это и увеличение выручки, и увеличение зарплаты. Тем самым мы повернемся к населению, предложим им хорошую заработную плату и достойный уровень жизни.