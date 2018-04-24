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Аграрии поддерживают позицию Президента о конкурентоспособности белорусских товаров

24 апреля 2018 17:14
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Новости Беларуси. Конкурентоспособность белорусских товаров должна свести к минимуму зависимость страны от внешних факторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии поддерживают позицию Президента о конкурентоспособности белорусских товаров-1

Позицию главы государства поддерживают и аграрии. Так, работники сельхозпредприятия «Жабинковское» сделали рабочую паузу и внимательно следили за Посланием Президента. На юго-западе Беларуси в разгаре сев сахарной свеклы, на повестке дня и скорая заготовка кормовых.

Аграрии поддерживают позицию Президента о конкурентоспособности белорусских товаров-4

Екатерина Стражевич, сотрудник ОАО «Жабинковский»:
Из Послания нашего Президента особенно отметилось для меня то, что нам необходимо делать качественную продукцию для того, чтобы мы могли выходить на новые рынки, где нас еще нет и мы не так востребованы.

Аграрии поддерживают позицию Президента о конкурентоспособности белорусских товаров-7

Виктор Волосюк, главный экономист ОАО «Жабинковский»:
Для себя я подчеркнул про высокое качество. Соответственно, это и увеличение выручки, и увеличение зарплаты. Тем самым мы повернемся к населению, предложим им хорошую заработную плату и достойный уровень жизни.

Аграрии поддерживают позицию Президента о конкурентоспособности белорусских товаров-10

«Жабинковский» – один из лидеров района по динамике многих показателей. Например, всего за год здесь удалось на четверть увеличить зарплату и на треть – выручку от продажи молока, мяса, свеклы и другой продукции.

# общество # Фотофакт # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Екатерина Стражевич

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