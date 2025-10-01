Кочанова встретилась с зампредом Совета Федерации России

Укрепляя экономику, мы в целом укрепляем Союзное государство, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие прошло в преддверии заседания межпарламентской комиссии.
Главная цель – обменяться мнениями, подвести итоги и обсудить планы по совместным проектам. Стороны уже приступили к подготовке XIII Форума регионов Беларуси и России: оргкомитет начал прорабатывать программу. Известно, что площадкой для поиска новых точек роста в 2026 году станет Минская область.
Эффективность этого союзного проекта подтверждают цифры. На Форуме регионов в июне 2025 года было подписано соглашений на 900 миллионов белорусских рублей. Две страны не останавливаются на достигнутом и продолжат искать перспективные направления.
Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
Мы контролируем ход выполнения различных поручений, соглашений, которые заключаются на Форуме. Делаем все возможное, чтобы они реально выполнялись. Эти парламентские встречи дают нам возможность не только отрегулировать наши законодательства, но и обеспечить решение новых, каких-то новых интересных проектов, которые мы здесь оговариваем и в дальнейшем реализуем.
Обсуждалось и укрепление побратимских отношений. В планах создать новый проект, призванный стать площадкой для подведения итогов сотрудничества городов, которые договорились всесторонне взаимодействовать. Насыщенная повестка будет и 2 октября – на заседании межпарламентской комиссии.
Делегация Совета Республики ознакомилась с лучшими достижениями предприятий на выставке «ИННОПРОМ».