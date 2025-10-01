Кочанова встретилась с зампредом Совета Федерации России

Укрепляя экономику, мы в целом укрепляем Союзное государство, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие прошло в преддверии заседания межпарламентской комиссии.

Главная цель – обменяться мнениями, подвести итоги и обсудить планы по совместным проектам. Стороны уже приступили к подготовке XIII Форума регионов Беларуси и России: оргкомитет начал прорабатывать программу. Известно, что площадкой для поиска новых точек роста в 2026 году станет Минская область.

Эффективность этого союзного проекта подтверждают цифры. На Форуме регионов в июне 2025 года было подписано соглашений на 900 миллионов белорусских рублей. Две страны не останавливаются на достигнутом и продолжат искать перспективные направления.