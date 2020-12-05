«Лишних вопросов сказали не задавать». Как журналисты узнали о распаде СССР?

Как журналисты узнали о распаде СССР? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Собравшиеся здесь в 1991 году зубры-политики прославили пущу не меньше, чем настоящие. Первым на военном аэродроме в Пружанах приземлился украинский борт номер один. Чтобы Кравчук и Фокин не скучали в ожидании коллег, им предложили поохотиться. На что те с радостью согласились. Вылазка оказалась удачной лишь для премьера: он вернулся в резиденцию с солидным трофеем – молодым кабаном.

Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:

Кравчук с вышки там решил поохотиться, а мороз был, охрана вокруг. Те топтались там, двигались. Кабаны услышали, что там люди и не пришли к этой вышке на подкормку, так что ему в этом плане не повезло.

Разместить высоких гостей было негде. В ход пошли матрасы и раскладушки. Люксы в главном корпусе отошли Борису Ельцину и госсекретарю Геннадию Бурбулису. Там же ночевали украинцы. Белорусская делегация расселилась в деревянных коттеджах. Хотя встречу тщательно скрывали, среди журналистов тут же пополз слух: первые лица Союза едут в пущу. Официального приглашения пресса так и не дождалась. Почуяв сенсацию за версту, некоторые журналисты правдами-неправдами все же прорвались.

Юрий Иванов, фотокорреспондент Всесоюзного агентства печати «Новости» в 1991 году:

Я к Кебичу, премьер-министром был Вячеслав Францевич. Он очень хорошо относился к агентству печати «Новости». Я говорю: «Я вот тут, возможно, подсказываю вам». Я не спросил: едет он или нет. Я говорю: «Вячеслав Францевич, возьмите меня с собой». Он так подумал и говорит: «А что, поехали!»

Агентство печати «Новости» было создано при ЦК КПСС и считалось крупнейшим в Европе. А потому пропустить событие подобного толка было никак нельзя. На сборы Юрию Иванову дали не больше получаса. Фотокор схватил аппаратуру, пленку, вызвал такси и помчался в аэропорт. Буквально на последних минутах он вскочил по трапу в самолет.

Юрий Иванов:

А там уже сидят мои коллеги. Поздоровались, ни они не спрашивали, как я попал, ни я не спросил. Честно говоря, мы с ними до сих пор на эту тему не говорили. Тем не менее в самолете еще были, мне кажется, повара какие-то, массажисты.

Самолет с прессой приземлился в Пружанах. Оттуда их повезли в гостиницу. Несмотря на спартанские условия, лишних вопросов не задавали. Звонки вышестоящему начальству в Москву никакого результата тоже не принесли. Те лишь дали отмашку: снимай все.

Юрий Иванов:

У нас был генеральный директор БелТА, его поселили в люкс. Вдруг в час дня начался стук в дверь, к нам приходит дрожащий Алексеевич: «Ребята, впустите погреться». А что такое? «Люкс-то люкс, но там все окна разбиты, я сначала не разобрался, темно», – говорит. Но зато люкс был. Отопления, конечно, не было никакого.

Уже утром журналистов привезли в резиденцию. Обогрели, накормили и сказали ждать. Самым последним прилетел Борис Ельцин. Рано утром 8 декабря члены делегаций закрылись в бильярдной.

Степан Мартысюк, директор резиденции «Вискули» в 1991 году:

Бильярдный зал, там кинозал был, там и столы поставили. Они там уже работали до вечера, а уже в четыре или пять часов вечера по факсу передали заявление. Уже во время заседания выяснилось: некому печатать. Из поселка Каменюки вместе с машинкой экстренно привезли секретаря директора Беловежской пущи. Именно Евгения Потейчук одной из первых услышит, что величайшей страны в мире не стало.

В текст постоянно вносились изменения, одно и то же приходилось перепечатывать по нескольку раз. Напряжение в комнате было колоссальным. Только в тот момент люди, находившиеся за дверями и в самом зале заседаний, начали понимать – происходит что-то по-настоящему историческое. Советский Союз распался 8 декабря в 14 часов 17 минут.

Юрий Иванов:

На крыльце мы там стояли с ребятами, вышел Кебич и так на небо посмотрел и говорит: «Не летят». Я наивно говорю: «Кто?» Он махнул рукой и ушел.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

В Бресте стояла воздушно-десантная дивизия. Ее сил хватило бы, чтобы и арестовать заговорщиков, и вывезти их в Москву. Но вопрос в том, а кто отдаст приказ дивизии произвести арест трех глав союзных республик?

Между тем, в вечернем выпуске телепрограммы «Время» уже был запланирован сюжет. Но Алексею Гурецкому, собкору Центрального телевидения в Брестской области, дали от ворот поворот. Звонки своим ничего не решили, местное начальство развело руками. Дальше шлагбаума прорваться не удалось. Время таяло на глазах, но в итоге за несколько минут до позывных программы сюжет был в московской студии.

Анна Денгубенко:

Никто не знал, что происходит, а мы с мужем включили радиоприемник, начали слушать вражеские голоса, что говорят, что происходит. В Америке прекрасно знали, что тут готовится, что будет и что подписано. Вот мы делились тем, что услышали, с Гурецким, а он уже снимал репортаж на фоне гостиницы, потому что другого объекта не мог подобрать.

Руководители трех сторон определили основные положения встречи: неконтролируемый распад СССР опасен, фактический раскол уже произошел. Необходимо сделать все, чтобы новые государства сохранили взаимодействие в военной сфере, ведь на их территории находится ядерное оружие.

Вячеслав Меньковский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России БГУ:

Не надо забывать, что четыре республики обладали ядерным оружием. Если лидеры республик сумели договориться в отношении ядерного оружия, то за это им должны быть благодарны не только жители Советского Союза, но и жители всего мира. После совещания в вестибюле перед столовой расставили тяжелые столы, за которыми Ельцин, Кравчук и Шушкевич торжественно подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств.

Юрий Иванов:

Кебич тогда подошел: «Ребята, Ельцину вопросы не задавать». А у меня диктофон с собой, тем не менее когда это все там подписали, как раз могу вам показать один документ. Восьмого декабря, автографы, заявления глав государств. И все же главной заслугой политиков считают то, что прекращение существования Союза прошло мирным путем.