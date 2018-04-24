Что общего у Беларуси с Сингапуром? Парламентарии готовы принять к действию Послание Президента

Новости Беларуси. Каждое Послание Президента – это некий срез ситуации в стране и своеобразное руководство к действию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно конкретный и актуальный разговор. Какие тезисы в Послании Президента запомнились его слушателям?

В своем выступлении глава государства предложил конкретные механизмы, дал поручения по реализации экономической стратегии Беларуси. И по мнению тех, кто присутствовал в Овальном зале, эти слова несут консолидирующий характер.

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Был дан основной посыл, что мы должны развиваться как можно быстрее. Наши предприятия, особенно предприятия традиционного сектора, должны ускорить свое инновационное развитие. Потому что настолько быстро изменяется рынок, мир, что обладая прорывными технологиями, можно выходить на глобальные рынки.