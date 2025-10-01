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«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу

01 октября 2025 20:16
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Волейбольная «Минчанка» подтвердила свой класс и в очередной раз смогла завоевать Суперкубок Беларуси. В титульном матче «горожанки» нанесли поражение могилевскому «Коммунальнику», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

С подробностями Юлия Силипицкая.

«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу-2

Прогнозы – дело неблагодарное, хотя, если основываться на статистике прошлого сезона и положении дел в общем, «Минчанка» была фаворитом в этом матче. Трофей – безусловная мотивация на новый сезон, и каждая из команд пыталась решить свои задачи. Вялое начало «Коммунальника» было на руку «Минчанке», два сета остались за хозяйками, а вот третий получился интригующим. При равенстве счета 16:16 гости вырвались вперед и неожиданно навязали свою игру. Расчеты начали шататься, девочки ошибаться, трибуны волноваться. Два тайм-аута, и слова главкома Сергея Чесновицкого сделали свое дело. Последняя победная подача Валерии Турчиной, и как итог – 3:0. «Минчанка» – обладатель Суперкубка.

«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу-4

Валерия Турчина, диагональная ВК «Минчанка»:
Установки тренера выполнили, одержали победу. Суперкубок наш. Немножко ушла концентрация, так как вторую партию мы выиграли со счетом 25:8. Из-за этого, может быть, чуть-чуть расслабились и дали сопернику набрать больше очков, чем в предыдущих партиях.

«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу-6

Сергей Чесновицкий, главный тренер ВК «Минчанка»:
Для нашего клуба любой трофей важен. Поэтому, конечно, и Суперкубок в том числе. Мы очень рады, что мы его выиграли. Тем более третий раз мы его выиграли, поэтому он остается у нас в клубе на постоянное хранение. Раньше был переходящий.

Трибуны действительно поддерживали свою любимую команду. Среди зрителей были как профессионалы, так и любители.

«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу-8

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
В третьей партии игра выровнялась более или менее, потому что все-таки класс «Минчанки», которая играет в Суперлиге, намного сильнее других наших команд, которые участвуют в чемпионате. Но надо их поблагодарить за то, что они сражались достойно. Кто знает, если бы игра продолжилась, какой бы был результат. 

Впереди у «Минчанки» длинный сезон, отечественный чемпионат и российская Суперлига, где белоруски должны войти в топ-8.

Подробности смотрите в видео. 

# Волейбол # Алла Тетерина # Сергей Чесновицкий

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