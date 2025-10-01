«Минчанка» выиграла Суперкубок Беларуси по волейболу

Волейбольная «Минчанка» подтвердила свой класс и в очередной раз смогла завоевать Суперкубок Беларуси. В титульном матче «горожанки» нанесли поражение могилевскому «Коммунальнику», рассказали в программе «СТВ-Спорт». С подробностями Юлия Силипицкая.

Прогнозы – дело неблагодарное, хотя, если основываться на статистике прошлого сезона и положении дел в общем, «Минчанка» была фаворитом в этом матче. Трофей – безусловная мотивация на новый сезон, и каждая из команд пыталась решить свои задачи. Вялое начало «Коммунальника» было на руку «Минчанке», два сета остались за хозяйками, а вот третий получился интригующим. При равенстве счета 16:16 гости вырвались вперед и неожиданно навязали свою игру. Расчеты начали шататься, девочки ошибаться, трибуны волноваться. Два тайм-аута, и слова главкома Сергея Чесновицкого сделали свое дело. Последняя победная подача Валерии Турчиной, и как итог – 3:0. «Минчанка» – обладатель Суперкубка.

Валерия Турчина, диагональная ВК «Минчанка»:

Установки тренера выполнили, одержали победу. Суперкубок наш. Немножко ушла концентрация, так как вторую партию мы выиграли со счетом 25:8. Из-за этого, может быть, чуть-чуть расслабились и дали сопернику набрать больше очков, чем в предыдущих партиях.

Сергей Чесновицкий, главный тренер ВК «Минчанка»:

Для нашего клуба любой трофей важен. Поэтому, конечно, и Суперкубок в том числе. Мы очень рады, что мы его выиграли. Тем более третий раз мы его выиграли, поэтому он остается у нас в клубе на постоянное хранение. Раньше был переходящий. Трибуны действительно поддерживали свою любимую команду. Среди зрителей были как профессионалы, так и любители.