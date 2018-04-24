Президент обозначил, что является залогом успешной работы предприятий
Новости Беларуси. Внешняя политика, экономика, образование, безопасность. Президент обозначил, что является залогом стабильности и единства нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Посланием к народу и Национальному собранию Президент Беларуси обращается в 18 раз
В Послании были слова, адресованные каждому из нас и каждый в праве сделать вывод, каким быть его будущему и будущему всей нашей страны. Внимательно за трансляцией из Дома правительства следили в трудовых коллективах. Так, в Витебске несколько лет назад крупнейшему в Беларуси частному кожевенно-обувному холдингу был передан меховый комбинат. Масштабный инвестпроект позволит полностью модернизировать производство и создать более 350 новых рабочих мест.
Артур Буевич, ведущий инженер кожевенно-обувного холдинга:
В своем послании Президент обращал внимание на то, что надо создавать конкурентноспособную продукцию. Предприятие большое внимание уделяет автоматизации технологических процессов. Закупает новое оборудование, современное, высокоавтоматизированное. Которое позволяет как раз выпускать такую продукцию.
Юрий Гвоздь, электромонтер кожевенно-обувного холдинга:
Как сказал Президент, что надо создавать рабочие места, создавать условия комфортные на рабочих местах. Чтобы люди стремились работать и получать достойную заработную плату.