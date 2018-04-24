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Президент обозначил, что является залогом успешной работы предприятий

24 апреля 2018 11:59
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Новости Беларуси. Внешняя политика, экономика, образование, безопасность. Президент обозначил, что является залогом стабильности и единства нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Посланием к народу и Национальному собранию Президент Беларуси обращается в 18 раз

Президент обозначил, что является залогом успешной работы предприятий-1

В Послании были слова, адресованные каждому из нас и каждый в праве сделать вывод, каким быть его будущему и будущему всей нашей страны. Внимательно за трансляцией из Дома правительства следили в трудовых коллективах. Так, в Витебске несколько лет назад крупнейшему в Беларуси частному кожевенно-обувному холдингу был передан меховый комбинат. Масштабный инвестпроект позволит полностью модернизировать производство и создать более 350 новых рабочих мест.

Президент обозначил, что является залогом успешной работы предприятий-4

Артур Буевич, ведущий инженер кожевенно-обувного холдинга:
В своем послании Президент обращал внимание на то, что надо создавать конкурентноспособную продукцию. Предприятие большое внимание уделяет автоматизации технологических процессов. Закупает новое оборудование, современное, высокоавтоматизированное. Которое позволяет как раз выпускать такую продукцию.

Президент обозначил, что является залогом успешной работы предприятий-7

Юрий Гвоздь, электромонтер кожевенно-обувного холдинга:
Как сказал Президент, что надо создавать рабочие места, создавать условия комфортные на рабочих местах. Чтобы люди стремились работать и получать достойную заработную плату.

# общество # Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Артур Буевич # Юрий Гвоздь

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