Президент обозначил, что является залогом успешной работы предприятий

В Послании были слова, адресованные каждому из нас и каждый в праве сделать вывод, каким быть его будущему и будущему всей нашей страны. Внимательно за трансляцией из Дома правительства следили в трудовых коллективах. Так, в Витебске несколько лет назад крупнейшему в Беларуси частному кожевенно-обувному холдингу был передан меховый комбинат. Масштабный инвестпроект позволит полностью модернизировать производство и создать более 350 новых рабочих мест.