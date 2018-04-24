От внешней политики до зарплат в стране. Какие темы были в центре внимания Президента в Послании

Новости Беларуси. От внешней политики до вопроса роста цен в нашей стране. Послание Президента белорусскому народу и парламенту в Овальном зале длилось около полутора часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными стали темы, которые в течение прошлого и нынешнего года широко обсуждались с участием Президента. Это положение дел в аграрной отрасли, жилищно-коммунальное хозяйство, ценообразование, спорт, молодежная политика. Большое внимание Александр Лукашенко уделил и внешней политике. Если тезисно сформулировать основные посылы Президента – это экономика, образование и безопасность, как залог стабильности и единства нации.

Александр Лукашенко: «Наша безопасность – в единстве нашего народа, сильной внутренней и внешней политике государства»

Президент уверен, что негативные тенденции в Беларуси сумели преодолеть. Как результат, расходы на социальные нужды будут увеличиваться. Есть потенциал для наращивания внешней торговли и туризма.

В послании глава государства расставил акценты по социально-экономическому развитию страны: занятость, зарплаты, уровень инфляции не более 6 % и инвестиции. Поручение главы государства предельно четкое – предоставить уникальные условия для иностранного капитала. Необходимо формировать новую атмосферу для предпринимательства.

Президент Беларуси: «Требую обеспечить стабильно высокие темпы роста экономики и профицит валютных потоков»

Говорили и о самых обсуждаемых новостях и темах. Например, об изменениях в Конституции. Президент подчеркнул: сейчас речь о референдуме не идет. Но закон – субстанция живая, требующая движения в ногу со временем. Сегодня важнее выстоять в непростой внешнеполитической ситуации.

Александр Лукашенко о возможности изменения Конституции: Нам сейчас не до референдумов

Наука и образование, промышленность и спорт, будущее творческой молодежи и работа СМИ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, глубокий анализ работы всех сфер жизни будет вестись и дальше. Президент анонсировал большое совещание по энергетике. Главная задача – неукоснительно выполнять выработанные задачи и поручения.