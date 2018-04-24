Александр Лукашенко о проблеме злоупотребления алкоголем: «Нельзя запретительными методами что-то сделать»
Новости Беларуси. 24 апреля, Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По окончании обращения Александр Лукашенко ответил на вопросы парламентариев.
Депутаты, работая в округах со своими избирателями, хорошо знакомы с предложениями и проблемами населения. Некоторые из них и были озвучены сегодня. Они касались транспортных сетей и условий жизни в малых населенных пунктах, очереди на земельные участки, структуры административно-территориальных единиц и даже пьянства.
Заместитель председателя Постоянной комиссии Нижней палаты парламента Ольга Политико предложила разработать комплексную программу, чтобы повлиять на это негативное явление в обществе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне очень просто говорить. Я вообще пьяниц ненавижу. Если мне докладывают, что кто-то на работу не ходит, а дома сидит пьяный, или какое-то должностное лицо (тем более, на видном месте всегда), руководитель, а он – видите – в выходной день выпил и три дня он ничего не видит – глаза наперекосяк. Это мое личное к этому отношение. Опять же, это мое отношение. А общество не обязательно живет так, как я думаю.
Я абсолютно согласен с тем, что нельзя запретительными методами что-то сделать. Вот, представьте, мы сейчас сократим на внутренний рынок поставки своей продукции. Что произойдет? Завтра будут пить паленую водку, которую нам завезут знаете откуда – границ нет. Даже с Украины, где есть граница, столько завезут из Евросоюза, что мы будем пить чужое и им пополнять казну.
Я не сторонник запретительных мер. Мы стали самой пьющей нацией. Как считать? Оказались в третьем десятке. А по чему – по продажам, да? Продали в стране, поделили на население алкаши. Начали разбираться – что происходит? Спасибо россиянам-братьям – они едут в Европу. Ящик вина или сколько можно провезти. А оттуда в Россию – три ящика. Я говорю: «Поинтересуйтесь, почему». Спрашивают у водителя: «Зачем вы столько водки покупаете в Беларуси и везете туда?». «Это, говорит, – брату, это – свату, это – себе». «У вас не хватает?». «А у нас не такая. У вас чуть-чуть дешевле и лучше». Ну я подумал: «Ну, ладно, торговых войн не будет по спирту».
Едут ребята, в фуры загрузили по три-пять ящиков, везут в Москву, значит, ценят наш продукт.
Конечно, надо думать о том, чтобы решить эти проблемы. Бутылки, канистры начинают продавать. Иногда полбутылки – нет, он канистру купил. Столько, может, не надо. Куда девать, жалко вылить – выпивают. Это ненормально, поэтому к этому вопросу, Василий Иванович, надо подойти.