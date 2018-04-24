Александр Лукашенко о проблеме злоупотребления алкоголем: «Нельзя запретительными методами что-то сделать»

Новости Беларуси. 24 апреля, Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По окончании обращения Александр Лукашенко ответил на вопросы парламентариев. Депутаты, работая в округах со своими избирателями, хорошо знакомы с предложениями и проблемами населения. Некоторые из них и были озвучены сегодня. Они касались транспортных сетей и условий жизни в малых населенных пунктах, очереди на земельные участки, структуры административно-территориальных единиц и даже пьянства. Заместитель председателя Постоянной комиссии Нижней палаты парламента Ольга Политико предложила разработать комплексную программу, чтобы повлиять на это негативное явление в обществе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень просто говорить. Я вообще пьяниц ненавижу. Если мне докладывают, что кто-то на работу не ходит, а дома сидит пьяный, или какое-то должностное лицо (тем более, на видном месте всегда), руководитель, а он – видите – в выходной день выпил и три дня он ничего не видит – глаза наперекосяк. Это мое личное к этому отношение. Опять же, это мое отношение. А общество не обязательно живет так, как я думаю. Я абсолютно согласен с тем, что нельзя запретительными методами что-то сделать. Вот, представьте, мы сейчас сократим на внутренний рынок поставки своей продукции. Что произойдет? Завтра будут пить паленую водку, которую нам завезут знаете откуда – границ нет. Даже с Украины, где есть граница, столько завезут из Евросоюза, что мы будем пить чужое и им пополнять казну.