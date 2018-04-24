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Александр Лукашенко: «Почему нашим гражданам выгоднее летать откуда угодно, но не из Минска?»

24 апреля 2018 18:46
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Новости Беларуси. В Беларуси мало уделяется внимания созданию принципиально новых инновационных продуктов, не говоря уже о стратегии агрессивного маркетинга на мировых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Это упущенное время и возможности.

Александр Лукашенко: «Почему нашим гражданам выгоднее летать откуда угодно, но не из Минска?»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не в полной мере используется наш географический ресурс. Это непростительное расточительство. Почему нашим гражданам выгоднее летать откуда угодно (из Вильнюса, Киева, Варшавы), но не из Минска? Когда Беларусь станет по-настоящему привлекательным (транспортным – прим. ред.) узлом? Правительство должно в этом году положить мне на стол документ, который заставит весь мир увидеть Беларусь и с этой позиции.

Все темы Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию здесь.

# общество # Фотофакт # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

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