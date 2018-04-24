Александр Лукашенко о возможности изменения Конституции: Нам сейчас не до референдумов

Президент подчеркнул: сейчас речь о референдуме не идет. Но закон – субстанция живая, требующая движения в ногу со временем. Сегодня важнее выстоять в непростой внешнеполитической ситуации.

Новости Беларуси. Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе прочих были затронуты самые обсуждаемые темы. Например, об изменениях в Конституции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос возможной корректировки Конституции постоянно обсуждается в средствах массовой информации. Причем доходит до того, что отдельные «горячие головы» заявляют, будто не сегодня, так завтра Президент назначит референдум по изменению норм Основного закона.

Уважаемые друзья! Раз и навсегда хочу сказать, чтобы нас особенно услышали обеспокоенные средства массовой информации так называемые, особенно взбудораженные последними обсуждениями и поправками в закон о СМИ, которые сидят там, за бугром, получают непонятно чьи деньги и особо возмущаются: я никогда не действовал нечестно в отношении наших людей и никогда на это не пойду. Я знаю, откуда я пришел и как я победил на президентских выборах. Я обещал и никогда не нарушу свою клятву, чего бы мне это ни стоило, ибо будет, как вчера в Армении.

С народом играться нельзя. Если будет референдум, заранее, по закону, это будет сказано. Лично я пока ни о каком референдуме даже не думал. Я читаю это только в средствах массовой информации и слышу от своего председателя Центризбиркома, когда она отвечает на вопросы СМИ.