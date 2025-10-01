49 медалей – промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ

49 медалей – таков промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Соревнования в самом разгаре. На пьедестале оказываются представители всех видов спорта, в которых мы заявлены.

А открыли счет наградам настольники. В их активе 7 пьедесталов. Лучший результат – серебро. Мастера малого тенниса уже вернулись в страну. Результат достойный. Но есть над чем еще работать.