49 медалей – промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ
49 медалей – таков промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Соревнования в самом разгаре. На пьедестале оказываются представители всех видов спорта, в которых мы заявлены.
А открыли счет наградам настольники. В их активе 7 пьедесталов. Лучший результат – серебро. Мастера малого тенниса уже вернулись в страну. Результат достойный. Но есть над чем еще работать.
Софья Белясова, серебряный призер III Игр стран СНГ по настольному теннису:
Все сильные, со всеми надо бороться, стараться, к каждому матчу надо готовиться. В первый раз играли с Яной в паре, могли быть первыми.
Яна Жадько, серебряный призер III Игр стран СНГ по настольному теннису:
Очень волнительно играть, но были шансы занять первое место. Просто побольше надо было настроиться, были шансы, россияне тоже боялись с нами играть. В целом играли очень хорошо, мы довольны.
В четверг продолжат выявлять сильнейших в бадминтоне, плавании, боксе, фехтовании и прыжках на батуте. III Игры стран СНГ продлятся до 8 октября.