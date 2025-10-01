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49 медалей – промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ

01 октября 2025 20:22
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49 медалей – таков промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Соревнования в самом разгаре. На пьедестале оказываются представители всех видов спорта, в которых мы заявлены.

А открыли счет наградам настольники. В их активе 7 пьедесталов. Лучший результат – серебро. Мастера малого тенниса уже вернулись в страну. Результат достойный. Но есть над чем еще работать.

49 медалей – промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ-2

Софья Белясова, серебряный призер III Игр стран СНГ по настольному теннису:
Все сильные, со всеми надо бороться, стараться, к каждому матчу надо готовиться. В первый раз играли с Яной в паре, могли быть первыми.

49 медалей – промежуточный итог выступления белорусов на III Играх стран СНГ-4

Яна Жадько, серебряный призер III Игр стран СНГ по настольному теннису:
Очень волнительно играть, но были шансы занять первое место. Просто побольше надо было настроиться, были шансы, россияне тоже боялись с нами играть. В целом играли очень хорошо, мы довольны. 

В четверг продолжат выявлять сильнейших в бадминтоне, плавании, боксе, фехтовании и прыжках на батуте. III Игры стран СНГ продлятся до 8 октября.

# Теннис # Спортивные соревнования

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