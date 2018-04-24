Президент Беларуси анонсировал большое совещание по энергетике

Новости Беларуси. Наука и образование, промышленность и спорт, будущее творческой молодежи и работа СМИ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, глубокий анализ работы всех сфер жизни будет вестись и дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент анонсировал большое совещание по энергетике. Главная задача на сегодня – неукоснительно выполнять все выработанные задачи и поручения.

Через всё Послание Президент «красной нитью» провел главную мысль: сила государства – в единстве народа и власти. Кстати, особое внимание – антикоррупционной работе. Случаев, когда недобросовестные чиновники злоупотребляли своими полномочиями, выявлено немало. По традиции, после Послания Александр Лукашенко ответил на вопросы парламентариев.

Александр Лукашенко: «Наша безопасность – в единстве нашего народа, сильной внутренней и внешней политике государства»

Президент Беларуси: «Требую обеспечить стабильно высокие темпы роста экономики и профицит валютных потоков»

Александр Лукашенко о возможности изменения Конституции: Нам сейчас не до референдумов