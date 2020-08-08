Цветные революции всегда начинаются романтично и радостно. Но что потом? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Определенные силы используют выборы Президента для того, чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом заметны методы, которые применялись по всему миру при проведении цветных революций. Массовые беспорядки, агрессия в сети интернет и противопоставление одной части общества другой. Во многих странах это привело к ужасным последствиям. Ни одна страна, где провели искусственный государственный переворот, не решила, а только усугубила внутренние проблемы и при этом потеряла суверенитет. Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, СТВ:

Цветные революции всегда начинаются романтично и радостно. Ее художественный образ предложил еще Николай Васильевич Гоголь в XIX веке. Помните «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Сначала яркая и веселая Сорочинская ярмарка, затем эти гуляния приобретают все более мрачный характер, а затем кровавая «Страшная месть». В нашем сюжете мы покажем, где и как образ стал чудовищной реальностью.

Первый подобный сценарий был разыгран в Югославии. Некогда цветущая страна за несколько лет превратилась в кровавый обрубок. Сыграли на национальных и религиозных противоречиях. Сумели спровоцировать гражданскую войну. Тем не менее, внутренними силами Слободана Милошевича сломать не удалось. И тогда НАТО стало бомбить.

Тогда молодой Президент Лукашенко протянул руку помощи страдающему народу. Прилетел в Белград в разгар бомбардировок, хотя НАТО предупреждало, что безопасности ему не гарантирует. За время войны общее число погибших гражданских составило почти 2 000 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены. Боевые столкновения – неизбежный признак падения государства. Не застрахован от этого никто.

Вадим Гигин, политолог:

Внутренние противоречия серьезнейшим образом усугубляются. Происходит регионализация элит. При этом под знаменем того, что нация сплачивается, но по цифрам, по статистике и социологии, мы видим того, что этого не происходит. Любопытно, что часто происходит апатия политическая. Это хорошо видно на примере участия в выборах. Потому что когда идет революционный подъем, людям интересно, они активно идут на участки. Потом наступает разочарование в новой власти и резкий спад политической активности.

Григорий Азаренок:

Список стран, где произошли цветные революции, впечатляет. Югославия, Ливия, Тунис, Египет, Кыргызстан, Сирия, Грузия, дважды Украина. Несколько раз пробовали шатать Беларусь. Не получалось. А вот нашим южным соседям не повезло.

Только на майдане во время беспорядков погибли около 100 человек. Они и стали сакральной жертвой цветной революции. А дальше – кровавая война. Не менее 10 тысяч убитых, потеря территории и деградация экономики. Промышленность обвалилась на 20 %. Погибли целые отрасли. Это притом, что страна фактически заложена. На обслуживание внешнего долга идет 40 % бюджета – это катастрофическая цифра. То же самое готовят и для нас.

Алексей Дзермант, политолог:

Политическая чехарда, передел собственности, покупка циничная политиков, которые продают направо-налево свою родину. Простым людям ну что это принесет? Это угробленная инфраструктура, которую либо приватизируют, либо распилят, продадут, угробленные социальные гарантии, социальные блага, которых уже не будет, потому что нужно будет за них платить гораздо больше, чем сегодня даже кто-то платит. По сути, мы становимся жертвой, таким мясом этого хищника.

Григорий Азаренок:

Все цветные революции происходят под знаменем национальной независимости. Но как только она происходит, независимость тут же теряют.

Вадим Гигин:

О какой независимости мы можем вести речь, если иностранные граждане включаются в правительство. Более того, создается комитет. То есть малого того, что есть правительство, как правило, независимо от него создается комитет (он может называться комиссия по реформам, комитет), который вообще находится под внешним управлением. Здесь нет ничего нового.

Григорий Азаренок:

Ни в одной стране после цветной революции не стало хорошо. До войны и экономического упадка довели Грузию, в бедственном положении находится Молдова. Про чудовищные кровопролития в Африке и на Ближнем Востоке и говорить нечего. Происходит массовое бегство населения куда угодно. Бедные становятся нищими, а экономика – олигархической, где 1 % владеет всеми национальными богатствами.

Алексей Дзермант:

Вы вкладываете пару миллионов долларов, чтобы захватить сотни и миллиарды. По сути, это бизнес, просто кто-то инвестирует в кровь, в переворот, в надежде получить этот кусок, оторвав его у людей либо у таких же конкурентов, как есть сам. Это чистой воды капитализм. Лучше от этого людям не становится, везде социальные гарантии сокращаются. Зарплаты если чуть-чуть и растут, то в итоге ЖКХ и продукты, все это забирается. И медицина. То есть все расходы на медицину, ЖКХ это все забирают в итоге. Мы получаем по сути реально ни что иное, как просто обнищание населения до последней фазы. А богатые богатеют еще больше.