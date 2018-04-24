«Чтобы нашим государством, народом можно было гордиться». Белорусы – о Послании Президента
Новости Беларуси. Не только дома и на рабочих местах. Послание Александра Лукашенко могли услышать и покупатели столичных универмагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отделе бытовой техники, оценивая качество картинки, прислушивались к речи Президента.
Посетители магазина:
Чтобы была мирная страна – мирная во всех смыслах, чтобы мы были развиты, чтобы у нас все сферы были на высшем уровне, чтобы нашим государством, народом можно было гордиться.
Я обучаюсь программированию, то есть в IT-сфере. Наша учебная программа устаревает намного быстрее, чем выходит что-то новое.
Очень много зависит еще от того, чтобы не только молодое поколение было охвачено всеми сферами, но и старшее поколение, которое уже ушло на заслуженный отдых. Чтобы наше пенсионное обеспечение было пересмотрено, и у нас была обеспеченная старость.