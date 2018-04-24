«Чтобы нашим государством, народом можно было гордиться». Белорусы – о Послании Президента

Новости Беларуси. Не только дома и на рабочих местах. Послание Александра Лукашенко могли услышать и покупатели столичных универмагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отделе бытовой техники, оценивая качество картинки, прислушивались к речи Президента. Посетители магазина:



Чтобы была мирная страна – мирная во всех смыслах, чтобы мы были развиты, чтобы у нас все сферы были на высшем уровне, чтобы нашим государством, народом можно было гордиться.

Я обучаюсь программированию, то есть в IT-сфере. Наша учебная программа устаревает намного быстрее, чем выходит что-то новое.