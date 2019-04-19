Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. О чём говорил Александр Лукашенко
Новости Беларуси. 19 апреля глава государства обозначил главные приоритеты в дальнейшем развитии страны. Послание Президента к народу и парламенту можно считать своего рода дорожной картой, которой Беларуси надо придерживаться ближайший год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но, конечно, традиционно Александр Лукашенко говорил и о более отдаленных перспективах – о вещах, которые касаются всех и каждого в стране. Благополучие белорусов – один из важнейших приоритетов государства. На это направлена и внутренняя, и внешняя политика. Человек должен чувствовать себя защищенным в настоящем и не бояться будущего. Необходимо не только сохранить достигнутое, но и преумножить его. Ставка делается на социальную защищенность, развитие в регионах, промышленное производство, новые рабочие места и строительство IT-страны.
Основные темы, посылы и тезисы в репортаже корреспондента Анастасии Иванниковой.
Анастасия Иванникова, СТВ:
Цели на ближайшую перспективу и конкретные планы на нынешний год. А еще прямое руководство к действию. Именно так можно сказать о ежегодном Послании к белорусскому народу и парламенту. Такая встреча в Овальном зале (кстати, в этом году обновленном) уже успела стать хорошей весенней традицией. Всем вместе открыто говорить о проблемах и искать пути решения. Ну и конечно, подмечать успехи. Тематика разнообразная: внешняя и внутренняя политика, экономика и сфера социальная. Одним словом, все то, что искренне волнует каждого белоруса.
На новые интерьеры внимание обратил и наш Президент. Зал поистине знаковый. Именно он становился эпицентром многих исторических событий: здесь принимали Конституцию. Новшеством этого года стало и то, что помимо высших должностных лиц, руководителей органов госуправления, предприятий, вузов, банков, в зале широко представлена общественность, журналисты региональных СМИ.
Сама же подготовка к ежегодному Посланию началась уже задолго до. Еще во время «Большого разговора» Александр Лукашенко подчеркнул: все темы и проблемы, поднятые на встрече с экспертами, станут основой для подготовки обращения к народу и парламенту. Тогда, кстати, не случайно начнут именно с вопроса о белорусско-российской дружбе. Словно подчеркивая важность международной повестки, да и как иначе. Все мы часть глобального мирового пространства. Вот только выбранный курс у каждого свой. О своих приоритетах Беларусь заявляла не раз. Миролюбивая сбалансированная внешняя политика и страна для жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали. Оценивали. Порой (а то и частенько) навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну. Мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь. Страну для жизни человека.
За сравнительно короткое время выстроили новую дипломатическую линию внешнего взаимодействия. Выступили не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов. Сумели сохранить нейтралитет по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам. Обратились к мировому сообществу с призывом к новому многостороннему диалогу по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества.
Благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность – три главных приоритета. Но как бы то ни было сбалансированная политика – это еще и выверенная, сильная экономика. За годы независимости мы сделали немало: ВВП по паритету покупательской способности вырос почти в 5 раз, а объем промышленного производства – в 2,5. Основные тенденции Александр Лукашенко перечислял еще и во время прошлого Послания: низкий уровень инфляции, восстановление объемов экспорта, улучшение структуры платежного баланса. Главное было, что называется, закрепить успех. Сегодня «в актуальном» – все те же темы. Цены, а как следствие, занятость и зарплаты.
Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной»
«Особое внимание – низкооплачиваемым категориям работников». Президент о зарплатах в бюджетной сфере
Президент Беларуси: «Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо»
По-прежнему в приоритетах и создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Это заслужил каждый белорус.
Президент о среднем и малом бизнесе: «Давайте не будем забывать, кто приносит нам славу и кто приносит нам богатство»
Александр Лукашенко: «Возможности, способности и разработки резидентов Парка должны работать в Беларуси и на Беларусь»
Александр Лукашенко: Мы оказываем поддержку не только крупнотоварным производителям, но и фермерам
Но успехов в любой сфере не будет без грамотных управленцев. Кадров, которые смогут и хороших показателей добиться, и на вопросы людей ответить. Но здесь без молодых и талантливых не обойтись, – уверен Президент. Активно выдвигать которых, кстати, должны и общественные организации.
Но успехов в любой сфере не будет без грамотных управленцев. Кадров, которые смогут и хороших показателей добиться, и на вопросы людей ответить. Но здесь без молодых и талантливых не обойтись, – уверен Президент. Активно выдвигать которых, кстати, должны и общественные организации.
Александр Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь, они будут прокляты белорусским народом
Александр Лукашенко о системе образования: «Каждый педагог должен быть одновременно и психологом, и идеологом»
Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»
Условия для жизни созданы. Вот и качество медицины на должном, без преувеличения мировом уровне. А сюда входит и профилактика, и диагностика, и грамотное лечение. Огромное количество иностранных пациентов (а на экспорте медуслуг в 2018 году мы заработали около 200 миллионов долларов) подтверждает профессионализм наших врачей. Главное, чтобы до высокой планки дотягивались и в регионах.
Президент о коррупции в медицине: Обычные хирурги чудеса творят, а они за спиной взятки берут
Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»
На абсолютно новый уровень вышли отношения с Китаем. О высокой степени доверия и дружбы говорит и тот факт, что Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко принять участие во втором международном форуме высшего уровня «Один пояс, один путь». В мае 2017-го наш Президент уже участвовал в первом подобном форуме среди руководителей 29 государств и международных организаций. Ну и, конечно, сами за себя говорят и цифры товарооборота.
Александр Лукашенко:
Китайская Народная Республика – важнейший стратегический партнер. Наше взаимодействие вошло в новую эпоху – эпоху с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнерства. На эту тему на следующей неделе мы серьезно поговорим с нашими китайскими партнерами и с моим добрым другом Си Цзиньпином.
Хочу просто сказать: Беларусь сегодня играет важную роль в важном направлении развития Китая и международной китайской инициативы Шелкового пути. Беларусь – это крепчайшая нить в полотне этого Шелкового пути!
В то же время у Беларуси налажен диалог в рамках ОДКБ, перечисляет Александр Лукашенко и достижения отечественного ВПК.
Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать – это всё чепуха»
Но есть и другое, что губительным образом сказывается на жизни всего государства. Коррупция. Беда, которая создает почву для роста теневой экономики. Александр Лукашенко подчеркивал не раз: в нашей стране коррупции не должно быть места. Борьба с ней всегда была и будет самой решительной и прозрачной.
Механизмов для противодействия предостаточно. Антикоррупционный закон, принятый в 2015-м, – самый жесткий на постсоветском пространстве, это нередко отмечали специалисты. К тому же налажена эффективная работа правоохранительных структур. Вот только, как правило, мы боремся уже со следствием, а ведь искоренять нужно причины этого явления. Высказался Александр Лукашенко и про коррупцию в здравоохранении.
Александр Лукашенко: «Сажали и будем сажать за то, что они творят»
Александр Лукашенко: Я бы не хотел оставить эту Конституцию своему преемнику
Ну и конечно, наверное, самая долгожданная новость, которую СМИ тут же вынесли в топ. Выборы. Совсем скоро свои голоса белорусы будут отдавать на парламентской и президентской избирательных кампаниях. И в этой связи на все вопросы Александр Лукашенко дал ответы.
Александр Лукашенко: «Президентские выборы должны состояться в 2020 году»
По традиции откровенным и оживленным получилось общение с депутатами. Так, к примеру, от народных избранников прозвучало далеко не одно предложение: ввести День белорусской государственности или установить памятники некоторым историческим деятелям.
Больше подробностей в видеоматериале.