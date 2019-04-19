Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. О чём говорил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 19 апреля глава государства обозначил главные приоритеты в дальнейшем развитии страны. Послание Президента к народу и парламенту можно считать своего рода дорожной картой, которой Беларуси надо придерживаться ближайший год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, конечно, традиционно Александр Лукашенко говорил и о более отдаленных перспективах – о вещах, которые касаются всех и каждого в стране. Благополучие белорусов – один из важнейших приоритетов государства. На это направлена и внутренняя, и внешняя политика. Человек должен чувствовать себя защищенным в настоящем и не бояться будущего. Необходимо не только сохранить достигнутое, но и преумножить его. Ставка делается на социальную защищенность, развитие в регионах, промышленное производство, новые рабочие места и строительство IT-страны. Основные темы, посылы и тезисы в репортаже корреспондента Анастасии Иванниковой.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Цели на ближайшую перспективу и конкретные планы на нынешний год. А еще прямое руководство к действию. Именно так можно сказать о ежегодном Послании к белорусскому народу и парламенту. Такая встреча в Овальном зале (кстати, в этом году обновленном) уже успела стать хорошей весенней традицией. Всем вместе открыто говорить о проблемах и искать пути решения. Ну и конечно, подмечать успехи. Тематика разнообразная: внешняя и внутренняя политика, экономика и сфера социальная. Одним словом, все то, что искренне волнует каждого белоруса.

На новые интерьеры внимание обратил и наш Президент. Зал поистине знаковый. Именно он становился эпицентром многих исторических событий: здесь принимали Конституцию. Новшеством этого года стало и то, что помимо высших должностных лиц, руководителей органов госуправления, предприятий, вузов, банков, в зале широко представлена общественность, журналисты региональных СМИ.

Сама же подготовка к ежегодному Посланию началась уже задолго до. Еще во время «Большого разговора» Александр Лукашенко подчеркнул: все темы и проблемы, поднятые на встрече с экспертами, станут основой для подготовки обращения к народу и парламенту. Тогда, кстати, не случайно начнут именно с вопроса о белорусско-российской дружбе. Словно подчеркивая важность международной повестки, да и как иначе. Все мы часть глобального мирового пространства. Вот только выбранный курс у каждого свой. О своих приоритетах Беларусь заявляла не раз. Миролюбивая сбалансированная внешняя политика и страна для жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали. Оценивали. Порой (а то и частенько) навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну. Мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь. Страну для жизни человека.

За сравнительно короткое время выстроили новую дипломатическую линию внешнего взаимодействия. Выступили не только инициатором, но и активным участником евразийских интеграционных проектов. Сумели сохранить нейтралитет по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам. Обратились к мировому сообществу с призывом к новому многостороннему диалогу по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества.

Условия для жизни созданы. Вот и качество медицины на должном, без преувеличения мировом уровне. А сюда входит и профилактика, и диагностика, и грамотное лечение. Огромное количество иностранных пациентов (а на экспорте медуслуг в 2018 году мы заработали около 200 миллионов долларов) подтверждает профессионализм наших врачей. Главное, чтобы до высокой планки дотягивались и в регионах. Президент о коррупции в медицине: Обычные хирурги чудеса творят, а они за спиной взятки берут Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает»

На абсолютно новый уровень вышли отношения с Китаем. О высокой степени доверия и дружбы говорит и тот факт, что Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко принять участие во втором международном форуме высшего уровня «Один пояс, один путь». В мае 2017-го наш Президент уже участвовал в первом подобном форуме среди руководителей 29 государств и международных организаций. Ну и, конечно, сами за себя говорят и цифры товарооборота.

Александр Лукашенко:

Китайская Народная Республика – важнейший стратегический партнер. Наше взаимодействие вошло в новую эпоху – эпоху с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнерства. На эту тему на следующей неделе мы серьезно поговорим с нашими китайскими партнерами и с моим добрым другом Си Цзиньпином. Хочу просто сказать: Беларусь сегодня играет важную роль в важном направлении развития Китая и международной китайской инициативы Шелкового пути. Беларусь – это крепчайшая нить в полотне этого Шелкового пути!

В то же время у Беларуси налажен диалог в рамках ОДКБ, перечисляет Александр Лукашенко и достижения отечественного ВПК. Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать – это всё чепуха» Но есть и другое, что губительным образом сказывается на жизни всего государства. Коррупция. Беда, которая создает почву для роста теневой экономики. Александр Лукашенко подчеркивал не раз: в нашей стране коррупции не должно быть места. Борьба с ней всегда была и будет самой решительной и прозрачной.

Механизмов для противодействия предостаточно. Антикоррупционный закон, принятый в 2015-м, – самый жесткий на постсоветском пространстве, это нередко отмечали специалисты. К тому же налажена эффективная работа правоохранительных структур. Вот только, как правило, мы боремся уже со следствием, а ведь искоренять нужно причины этого явления. Высказался Александр Лукашенко и про коррупцию в здравоохранении. Александр Лукашенко: «Сажали и будем сажать за то, что они творят» Александр Лукашенко: Я бы не хотел оставить эту Конституцию своему преемнику

Ну и конечно, наверное, самая долгожданная новость, которую СМИ тут же вынесли в топ. Выборы. Совсем скоро свои голоса белорусы будут отдавать на парламентской и президентской избирательных кампаниях. И в этой связи на все вопросы Александр Лукашенко дал ответы. Александр Лукашенко: «Президентские выборы должны состояться в 2020 году» По традиции откровенным и оживленным получилось общение с депутатами. Так, к примеру, от народных избранников прозвучало далеко не одно предложение: ввести День белорусской государственности или установить памятники некоторым историческим деятелям.