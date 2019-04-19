Александр Лукашенко: «Президентские выборы должны состояться в 2020 году»

Новости Беларуси. В Послании к белорусскому народу и Национальному собранию Президент затронул тему возможных изменений в Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа по совершенствованию Основного документа ведется. Над корректировками трудятся специалисты. Но пока рано говорить о каких-то конкретных нововведениях, сказал глава государства.

Вскоре страну ожидают два важных политических события: это парламентские и президентские выборы. Обе кампании пройдут в сроки, установленные Конституцией.