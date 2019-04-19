Александр Лукашенко: «Президентские выборы должны состояться в 2020 году»

Новости Беларуси. В Послании к белорусскому народу и Национальному собранию Президент затронул тему возможных изменений в Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа по совершенствованию Основного документа ведется. Над корректировками трудятся специалисты. Но пока рано говорить о каких-то конкретных нововведениях, сказал глава государства.
Вскоре страну ожидают два важных политических события: это парламентские и президентские выборы. Обе кампании пройдут в сроки, установленные Конституцией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, благоприятные более-менее относительно условия. Снова повторю: не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и произойдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играться с народом, мы не будем устраивать политические игры под какую-то одну фигуру или чтобы там чего-то показать. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно.
В этом году состоятся выборы в Палату представителей – все вы об этом знаете – в Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя. Я не определялся по дате, но скажу, что если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник – День Октябрьской революции. Давайте будем к этой дате близко ориентироваться без всяких идеологических посылов.
Президент Беларуси: «Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо»