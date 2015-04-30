Послание Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию 29 апреля 2015 года

Новости Беларуси. Снижение темпов инфляции в Беларуси является приоритетной задачей. Об этом заявил глава государства, обращаясь с Посланием к народу и Национальному собранию. Подобное общение уже стало ежегодной традицией в нашей стране. И, как отметил Президент, оно позволяет актуализировать проблемы, которые требуют неотложного решения.

В Овальном зале собрались представители правительства, руководители органов госуправления и крупнейших предприятий, дипкорпус и СМИ.

Сегодня среди важных задач экономической политики — снижение инфляции и стабилизация цен.

Поэтому, как отметил Президент, правительством и Нацбанком должна быть разработана конкретная программа для решения этих вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Макроэкономическая стабильность — это залог нормального бизнеса, снижение инфляции для нас — приоритетная задача. Население беспокоит именно рост цен. Но вы знаете, мы же сами постоянно взвинчиваем эти цены, имея в виду, что и по ЖКХ народ не доплачивает, и энергетика у нас бедная, страдает, надо поднять, нефтепереработки, другим энергетическим предприятиям надо поднять доходы, они, видите ли, модернизируются, бедняги, зарплата у нас низкая и пошло поехало. Этого больше быть не должно. У нас практически все цены под контролем. Вы увидели конец года и начала этого года. Если нам надо было зарвавшихся сдержать, то мы не создавали никаких структур, мы тихо и спокойно – это сделала вся вертикаль власти, - взяли под контроль эти цены. Когда мы увидели, что нельзя излишне пережимать и придерживать цены, я так понимаю, по каким-то позициям мы отпустили. Поэтому цены зависят от нас. Но, конечно же, основной путь стабилизации цен – это сокращение себестоимости продукции и услуг, сокращение затрат. Иного не дано. При этом нужно сохранить достигнутый уровень благосостояния населения, о котором я говорил. Значит, предприятиям придется снижать затраты не за счет заработной платы людей, которую мы сегодня на отдельных предприятиях несвоевременно платим, да и небольшую заработную плату платим. Поэтому снижать надо по другим составляющим себестоимость продукции. Высокая инфляция говорит о неэффективности использования денег. Они должны давать отдачу, тогда и процентные ставки будут низкими, и кредиты – доступными.

Эффективность управления экономикой, использование бюджетных средств, создание благоприятного бизнес-климата, диверсификация экспорта и социальные вопросы.

Президент также обратил внимание на использование новых подходов в развитии сельского хозяйства.

Сегодня в этой отрасли наша страна достигла значимых успехов. Беларусь практически полностью обеспечивает себя продовольствием, импорт составляет менее 10%. В то же время продукцию сельского хозяйства мы экспортируем в полсотни стран. Тем не менее, в агропромышленный комплекс необходимо привлекать и частные инвестиции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последние годы многого добились в подъеме села. Полностью обеспечиваем продовольственную безопасность. Значительно нарастили экспортный потенциал отрасли, превратив ее в один из важных источников поступления валюты.

Республика – третий в мире экспортер животного масла, входит в десятку крупнейших экспортеров молока, закрепилась на лидирующих позициях в мире по поставкам сыров за рубеж. В нашей стране сосредоточено около 16% мировых посевов льна.

Беларусь практически полностью обеспечивает себя продовольствием, импорт составляет менее 10% всего объема потребления, а экспортные поставки осуществляются в 50 стран мира. Тем не менее, отрасль нуждается в новых, более эффективных методах ее дальнейшего развития. Главное - надо работать на принципах самоокупаемости. В условиях сокращения господдержки важную роль должны сыграть такие механизмы, как конкурентный отбор и окупаемость проектов, равный доступ к кредитам и другим ресурсам, ответственность за реализацию и достижение намеченных показателей.

Предстоит активизировать работу по привлечению частных инвестиций в село. Активизировать: эта работа давно началась, мы ее умеем делать. Правительству необходимо стимулировать инвесторов на основе индивидуального подхода к каждому из них при продаже сельхозорганизаций. Не менее актуальная задача – внедрение в сельское хозяйство новейших достижений науки и передовой практики.

Беларусь не потеряет свою независимость в Евразийском экономическом союзе. Об этом сегодня заявил глава государства, обращаясь с Посланием к народу и Национальному собранию.

Одна из обсуждаемых тем сегодня — евразийская интеграция.

Договор о создании ЕАЭС год назад в Астане. И уже с января наша страна стала участником нового интеграционного объединения. Как отметил Александр Лукашенко, это даёт различные экономические дивиденды. Да и в целом интеграция – один из ключевых факторов повышения устойчивости национальной экономики. При этом не потеряет наша страна и свою независимость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши оппоненты пугают нас тем, что, войдя в это интеграционное объединение, Беларусь потеряет свою независимость. Такие утверждения совершенно беспочвенны. Вы это видите. Нельзя забывать, что участие Беларуси в евразийских интеграционных процессах в качестве страны-учредителя дает нам огромные преимущества. Мы получили экономические дивиденды - я не буду их перечислять. Конечно, получение преимуществ в рамках ЕАЭС сопряжено и с неизбежным усилением конкуренции для наших предприятий, необходимостью их адаптации к условиям более открытой экономики. Когда подписывался договор, мы отмечали, что белорусская сторона будет внимательно следить за ходом реализации достигнутых договоренностей, за динамикой устранения изъятий в рамках переходных периодов. Время показало правильность такого подхода. Снятие барьеров во взаимной торговле, отказ от ограничений в движении товаров и услуг, естественно, является болезненным процессом для любого государства. Вопросы по энергоносителям, транспортным, финансовым услугам и ряду других позиций во всех известных сегодня интеграционных объединениях, включая Европейский союз, всегда решались с особым напряжением. Но если мы заявили о безальтернативности интеграционного развития, то такое движение должно осуществляться на равноправной основе. Учреждение полноценной организации региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью, открывает для нас перспективы принципиально нового уровня взаимодействия с мировыми экономическими объединениями. Наша общая задача - избежать новых разделительных линий в Европе, использовать потенциал конструктивного взаимодействия на благо наших народов.

Несмотря на нынешнее обострение геополитической обстановки, считаю, что наша идея интеграции интеграций по-прежнему актуальна и перспективна. В конце концов мы придем к реальному сближению Евросоюза и Евразийского экономического союза, к построению Большой Европы от Атлантики до Тихого океана. Воплощению в жизнь этой идеи способствует председательство Беларуси в ЕАЭС.

Эффективность управления экономикой, использование бюджетных средств, создание благоприятного бизнес-климата, диверсификация экспорта... За более чем 2,5 часа общения поднимались самые различные темы.

Одна из тем касалась подписанного в начале апреля Декрета «О предупреждении социального иждивенчества».

Президент уже не раз подчёркивал, что направлен он против тунеядцев, а не честных людей, которые хотят работать и зарабатывать. При этом, чтобы избежать каких-либо ошибок и недоработок, до конца года ситуация будет под особым контролем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается социального иждивенчества, то здесь надо подходить продуманно, с учетом всех возникающих вопросов. Большинство граждан исполняет свою конституционную обязанность, работает и платит налоги. У нас как у власти нет никаких претензий к таким людям. Однако некоторая часть трудоспособных людей не принимает участия в финансировании государственных расходов. При этом социальными благами пользуются все на равных. С точки зрения большинства людей такой подход несправедлив. В целях обеспечения исполнения конституционной обязанности граждан участвовать в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей по моему поручению разработан и принят декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Много критики. Я боюсь, иногда – я не очень глубоко погружен в отдельные критические замечания, – мы что-то недоработали. Я уже поручил Администрации, я прошу разработчиков: вникните в каждое замечание, даже если наши бандиты, шарлатаны от политики высказывают какие-то замечания. Все равно вы их изучайте. Изучайте, посмотрите, чтобы мы не обидели нормального человека. Мы не должны допустить ни одной ошибки.

В ходе встречи немало было поднято и социальных тем. К примеру, наличие в микрорайонах достаточного количества детских садов.

Президент поручил облисполкомам и Минскому горисполкому решить проблему обеспечения шаговой доступности детских садов.

В каких-то районах нужно строить новые учреждения дошкольного образования, в других — перепрофилировать уже имеющиеся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ведущую роль в повышении качества человеческого потенциала играет система образования. В орбиту ее деятельности прямо или косвенно включено практически все население страны. Повсеместно созданы условия для получения общего среднего образования. Вместе с тем не решен вопрос обеспечения шаговой доступности учреждений дошкольного образования, в микрорайонах и так далее. Надо посмотреть. Там, где нужно, облисполком и Минский горисполком эту проблему должны решить. Да, вроде в Минске хватает детских садов. Но если из Каменной Горки в Уручье надо везти ребенка в детский сад, зачем тогда такой детский сад родителям? Детский сад должен быть рядом — ребенка отдал и пошел трудиться. Поэтому надо посмотреть — где-то что-то продать, а где-то что-то построить. Об этом надо подумать. Особенно в центре. В центре у нас народ живет, он уже рожать не будет, им, может быть, и не надо эти детские сады. Надо их перепрофилировать, а деньги направить туда, куда надо.