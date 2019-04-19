Президент Беларуси: «Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо»

Новости Беларуси. Уровень цен и зарплат, медицина и борьба с коррупцией, внешняя политика и состояние экономики. Глава государства обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразный план действий на ближайшее время, который охватывает практически все сферы нашей жизни.

Традиционно много внимания в Послании Президент уделяет социальным вопросам. Этот год не стал исключением. Поручений много, и они носят конкретный характер. Например, установить контроль за ценами и не допустить роста инфляции выше 5 %, повысить заработную плату, особенно тем, кто в этом особенно нуждается, и постепенно поднимать пенсии. Президент поручил правительству в ближайшее время подготовить необходимые проекты решений. В то же время приоритетной остается задача создания новых рабочих мест. Александр Лукашенко отдельно остановился на занятости людей с инвалидностью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо помнить, что от зарплаты тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия – это единственный источник дохода. В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019-м. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50 %, но не ниже 40 %, как это принято во всем мире. Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом. А все, кто их создает, получит всемерную поддержку на любом уровне.