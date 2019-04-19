Президент Беларуси объявил о проведении парламентских выборов в 2019 году

Новости Беларуси. В 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики.

Об этом Президент Беларуси заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. А в этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя.