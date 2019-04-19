Александр Лукашенко: «Возможности, способности и разработки резидентов Парка должны работать в Беларуси и на Беларусь»

Новости Беларуси. Хорошие рабочие места дает IT-сектор. К примеру, только на счету Парка высоких технологий почти 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да и вообще от объявленного курса на IT-страну, а потом и подписания поистине революционного декрета «О развитии цифровой экономики» есть ощутимый эффект. Теперь в ПВТ уже более 500 резидентов. Экспорт за 2018 год – почти 1,5 миллиарда долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Парк – это один из проектов нашего будущего. Выработанный курс на построение IT-страны неизменен, его никто менять не будет. Это действительно будущее нашего государства, не обладающего огромными запасами углеводородов. Государство заинтересовано в том, чтобы Парк активно развивался, чтобы приезжали лучшие специалисты, самые умные и талантливые люди в этой сфере – из Украины, России, с Запада, из Америки, Индии. Мы их приветствуем, для них создаем идеальные условия и будем это делать постоянно.