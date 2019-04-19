Александр Лукашенко: «Возможности, способности и разработки резидентов Парка должны работать в Беларуси и на Беларусь»

Новости Беларуси. Хорошие рабочие места дает IT-сектор. К примеру, только на счету Парка высоких технологий почти 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Да и вообще от объявленного курса на IT-страну, а потом и подписания поистине революционного декрета «О развитии цифровой экономики» есть ощутимый эффект. Теперь в ПВТ уже более 500 резидентов. Экспорт за 2018 год – почти 1,5 миллиарда долларов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Парк – это один из проектов нашего будущего. Выработанный курс на построение IT-страны неизменен, его никто менять не будет. Это действительно будущее нашего государства, не обладающего огромными запасами углеводородов.
Государство заинтересовано в том, чтобы Парк активно развивался, чтобы приезжали лучшие специалисты, самые умные и талантливые люди в этой сфере – из Украины, России, с Запада, из Америки, Индии. Мы их приветствуем, для них создаем идеальные условия и будем это делать постоянно.
Возможности, способности и разработки резидентов Парка должны работать в Беларуси и на Беларусь.
Однако мы понимаем, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Да и физический труд всегда будет востребован. Мы недавно дебатировали этот вопрос на встрече в IT-парке. И пришли к выводу, что да, в чем-то машины, роботы будут все дальше отдалять человека от производства, других проблем. Но робот сознанием никогда обладать не будет. И компьютер, робот, какой бы IT-страной не была, все равно реальный сектор останется в основе. Человек и человеческий труд всегда будут востребованы.
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