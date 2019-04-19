Президент о среднем и малом бизнесе: «Давайте не будем забывать, кто приносит нам славу и кто приносит нам богатство»

Новости Беларуси. Конечно, МАЗ, МТЗ, БелАЗ – это наши бренды и визитная карточка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская экономика и впредь будет строиться на основе крупных предприятий и производств, – отметил в Послании Президент. Но и про бизнес не забывают.

Декрет № 7 стал основным в пакете принятых документов по либерализации условий ведения бизнеса. Он охватил сферы, в которых сосредоточено около 95 % субъектов малого и среднего бизнеса. Нововведений было немало. Но, как бы то ни было, Беларусь индустриальная – это приоритет. И здесь требование четкое и понятное.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время в обществе мы только и слышим «малый, средний бизнес, малый, средний бизнес». Но давайте не будем греха таить: во что превращаются иногда наши призывы к малому и среднему бизнесу? Мы создали для них условия. Тот, кто хочет полной независимости в производстве, заниматься мелкими вещами и прочим ремеслом – пожалуйста, занимайтесь, все условия есть.