Президент о среднем и малом бизнесе: «Давайте не будем забывать, кто приносит нам славу и кто приносит нам богатство»
Новости Беларуси. Конечно, МАЗ, МТЗ, БелАЗ – это наши бренды и визитная карточка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская экономика и впредь будет строиться на основе крупных предприятий и производств, – отметил в Послании Президент. Но и про бизнес не забывают.
Декрет № 7 стал основным в пакете принятых документов по либерализации условий ведения бизнеса. Он охватил сферы, в которых сосредоточено около 95 % субъектов малого и среднего бизнеса. Нововведений было немало. Но, как бы то ни было, Беларусь индустриальная – это приоритет. И здесь требование четкое и понятное.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В последнее время в обществе мы только и слышим «малый, средний бизнес, малый, средний бизнес». Но давайте не будем греха таить: во что превращаются иногда наши призывы к малому и среднему бизнесу? Мы создали для них условия. Тот, кто хочет полной независимости в производстве, заниматься мелкими вещами и прочим ремеслом – пожалуйста, занимайтесь, все условия есть.
Но не надо забывать, что не только слава, но и благосостояние и мощь народа – в сильных производствах. Если нам кто-то подбрасывает мысль, что давайте, мелкота пусть работает, и мы забываем о крупных товаропроизводителях и на селе, и в промышленности, и в транспорте. Вы посмотрите, это мощные объединения везде: транспорт, связь, другие услуги, промышленность, сельское хозяйство. И нам приводят пример: посмотрите, допустим, в Италии. Так я вам намекну, что в Италии эта мелочовка и средний бизнес создают все: от музыкальных инструментов до самых современных вооружений. Если такой средний бизнес и малый – приветствую, и будем всячески поддерживать.
Давайте не будем забывать, кто приносит нам славу и кто приносит нам богатство.
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