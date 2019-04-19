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Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»

19 апреля 2019 18:43
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Новости Беларуси. Особое внимание в Послании – теме демографии. Впрочем, вопрос это, можно сказать, мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»-1

За естественным приростом будущее любого государства, и тут стимулирующие меры только в плюс.

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»-4

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»-6

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В текущем году 12 тысяч многодетных семей построили собственное современное комфортное жилье. 12 тысяч всего многодетных семей. В будущем году – столько же. И мы сегодня страдаем, что не можем их обеспечить, оказывается, жильем. Надо прекратить, я уже говорил, сейчас публично скажу, прекратить всякое строительство льготное. А построить прежде всего комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей.

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»-11

Большой популярностью у населения пользуется индивидуальное жилье. Но белорусам хочу посоветовать: не стремитесь под Минском кусок земли ухватить. Не будет этого. Я запретил это делать. Посмотрите на села. Сколько умирающих деревень, так называемых неперспективных. Идите туда, берите.

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»-14

Там сегодня по полгектара, а можно и гектар земли взять. Это ваше богатство – ваших детей в будущем. Потому что Беларусь в самом укромном уголке буквально через пятилетку будет востребована как никогда. Предстоит реформировать программу семейного капитала. На эти деньги семьи могут рассчитывать при совершеннолетии.

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»-17

Но появилась необходимость предоставить некие возможности для образования и для жилищного строительства. Решения приняты, эти решения надо исполнять. И я попрошу правительство продлить еще на 5-летний срок эту программу.

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»-20

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Александр Лукашенко # Фотофакт

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