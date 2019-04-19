Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»

Новости Беларуси. Особое внимание в Послании – теме демографии. Впрочем, вопрос это, можно сказать, мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Особое внимание в Послании – теме демографии. Впрочем, вопрос это, можно сказать, мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За естественным приростом будущее любого государства, и тут стимулирующие меры только в плюс.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В текущем году 12 тысяч многодетных семей построили собственное современное комфортное жилье. 12 тысяч всего многодетных семей. В будущем году – столько же. И мы сегодня страдаем, что не можем их обеспечить, оказывается, жильем. Надо прекратить, я уже говорил, сейчас публично скажу, прекратить всякое строительство льготное. А построить прежде всего комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей.
Большой популярностью у населения пользуется индивидуальное жилье. Но белорусам хочу посоветовать: не стремитесь под Минском кусок земли ухватить. Не будет этого. Я запретил это делать. Посмотрите на села. Сколько умирающих деревень, так называемых неперспективных. Идите туда, берите.
Там сегодня по полгектара, а можно и гектар земли взять. Это ваше богатство – ваших детей в будущем. Потому что Беларусь в самом укромном уголке буквально через пятилетку будет востребована как никогда. Предстоит реформировать программу семейного капитала. На эти деньги семьи могут рассчитывать при совершеннолетии.
Но появилась необходимость предоставить некие возможности для образования и для жилищного строительства. Решения приняты, эти решения надо исполнять. И я попрошу правительство продлить еще на 5-летний срок эту программу.