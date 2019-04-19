Александр Лукашенко: Я бы не хотел оставить эту Конституцию своему преемнику

Новости Беларуси. В Послании белорусскому народу речь зашла о предполагаемой корректировке основного закона. Отвечать он должен интересам страны и белорусов, – уверен Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Послании белорусскому народу речь зашла о предполагаемой корректировке основного закона. Отвечать он должен интересам страны и белорусов, – уверен Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне задают часто вопросы, и даже публично иногда: «Хотел ли бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику?» Я честно и прямо говорил: нет, я бы не хотел. Да мы и этап тот уже прошли, когда нам нужна была сильная власть – вот такая, как у нас есть. Надо не властью делиться (власть неделима).
Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будет осуществляться по разным направлениям – у нас уже варианты отработаны: тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства.
Что касается главы государства, будущего главы государства – он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. Я недавно упрекнул правительство: слушайте, люди не видят вас там. На фермах, на полях Президент, как будто нет правительства. И министров же не видно! Надо идти туда, надо заниматься своими функциями. И это не только потому, что они нехорошие. Потому, что у нас система так выстроена.
Пришло время на это посмотреть и оставить функции и полномочия Президенту те, которые он должен исполнять как глава государства. Прежде всего кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам на государственный уровень нормальных руководителей.
Но это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти. Слушайте, я уже навластвовался, прекратите вы об этом писать. Понимаете, вы некомпетентные люди, кто так думает.
Мы разберемся в новой Конституции вместе с вами, какой она должна быть для наших людей. Но мы не будем рубить страну на части, на ветви власти и прочее. Вот там полная свобода и ответственности нет. Мы не хотим возвращаться к тому, что было и то, что не получилось у наших соседей. Нам надо учиться на ошибках других, во второй раз об этом говорю.
Поэтому придет время, мы вместе с вами сядем за парту, возьмем школьные ручки и начнем писать наш основной закон. Но он будет во многом обновлен. И этот закон не то, что создаст новую какую-то политическую структуру и прочее, он будет продолжением того, что мы с вами сделали.
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