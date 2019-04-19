Александр Лукашенко: Я бы не хотел оставить эту Конституцию своему преемнику

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне задают часто вопросы, и даже публично иногда: «Хотел ли бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику?» Я честно и прямо говорил: нет, я бы не хотел. Да мы и этап тот уже прошли, когда нам нужна была сильная власть – вот такая, как у нас есть. Надо не властью делиться (власть неделима).

Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будет осуществляться по разным направлениям – у нас уже варианты отработаны: тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства.

Что касается главы государства, будущего главы государства – он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. Я недавно упрекнул правительство: слушайте, люди не видят вас там. На фермах, на полях Президент, как будто нет правительства. И министров же не видно! Надо идти туда, надо заниматься своими функциями. И это не только потому, что они нехорошие. Потому, что у нас система так выстроена.