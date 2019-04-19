Александр Лукашенко: Мы оказываем поддержку не только крупнотоварным производителям, но и фермерам

Новости Беларуси. В основных отраслях экономики требования Президента из года в год неизменны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сельском хозяйстве – производственная дисциплина, диктатура технологий и наведение порядка. А еще никакой демократии и болтовни, – добавил Александр Лукашенко. Осваивать нужно и новые виды продукции. Здесь у каждого региона своя специфика и подход. Ну и, конечно, ориентироваться нужно на эко-тренд (кстати, мировой). Что же касается фермеров, то к ним требования свои.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы оказываем поддержку не только крупнотоварным производителям в сельском хозяйстве, но и фермерам. Но только прошу не забывать одну серьезную вещь и истину: что крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия (как их по-старому называли колхозы и совхозы) несут огромную социальную нагрузку. Я часто сталкиваюсь с хорошими, успешными фермерами, что им надо? «Александр Григорьевич, земли дайте». – «Хорошо, бери. Вот перечень сельхозпредприятий в стране, их 20 % примерно, которые сегодня работают ни шатко ни валко. Бери, занимайся» – «А, нет, вы мне дайте землю, а хозяйства мне не нужны». То есть не нужны сельхозпредприятия, фермы, комплексы, зерноток не нужен. И самое главное – деревни и люди не нужны. Вот землю дайте, а я людей найму на какое-то время. Может быть, когда-то это и наш путь.