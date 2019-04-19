Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать – это всё чепуха»

Новости Беларуси. В современном мире угрозы формируются, с одной стороны, на поле боя, а с другой – в информационном пространстве. И этому нужно уметь дать ответ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кто-то – а ко мне приходят разные люди с предложениями – хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать – это все чепуха. Надо в интернете работать. И когда вы, чиновники и прочие, кто за это получает деньги, работая в интернете до изнеможения, приедете и будете умирать, тогда приходите и предлагайте закрывать интернет. Но вы там еще не были и не работали, а уже предлагаете все закрыть, всех задушить, всех выбросить. Не та ситуация. В стране не та обстановка, чтобы всех душить.

Вы посмотрите: кроме этой дохлой нашей оппозиции – не настоящей, а дохлой так называемой оппозиции – кто у нас разного рода странички открывает и создает в социальных и прочих сетях. Тут и соседи нам помогают, и те, кто в Беларусь приехали работать. Так вот тем сначала надо мозги вправить. Приехал в страну – работай как надо. Не хочешь работать – раз предупредили, второй раз – вышвырнули из страны. Боремся не с тем, с кем надо бороться, и не теми методами.