Президент о коррупции в медицине: Обычные хирурги чудеса творят, а они за спиной взятки берут

Новости Беларуси. 19 апреля Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь, они будут прокляты белорусским народом Вообще, демографическую ситуацию нужно улучшать. В помощь – современная медицина. Она на достаточно высоком уровне в нашей стране. Белорусские врачи успешно осваивают передовые технологии и проводят уникальные операции, но вопросы остаются. Среди самых болезненных – доступность медицинской помощь и коррупция в этой отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У жителей малых населенных пунктов тоже должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную помощь, особенно в экстренных случаях. Еще раз подчеркиваю: эти чудо-люди с такими уникальными операциями, эти случаи не должны заслонять от нас то, что мы недорабатываем там, в деревнях, в поселках со стариками. Это надо подтягивать до соответствующего уровня. Хотя нашим людям вроде и грех жаловаться – система разветвленная, установленная, не хватает ответственности, а где-то, может быть, и профессионализма. Надо на это прежде всего обратить внимание.