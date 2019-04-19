Президент о коррупции в медицине: Обычные хирурги чудеса творят, а они за спиной взятки берут
Новости Беларуси. 19 апреля Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Вообще, демографическую ситуацию нужно улучшать. В помощь – современная медицина. Она на достаточно высоком уровне в нашей стране. Белорусские врачи успешно осваивают передовые технологии и проводят уникальные операции, но вопросы остаются. Среди самых болезненных – доступность медицинской помощь и коррупция в этой отрасли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У жителей малых населенных пунктов тоже должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную помощь, особенно в экстренных случаях. Еще раз подчеркиваю: эти чудо-люди с такими уникальными операциями, эти случаи не должны заслонять от нас то, что мы недорабатываем там, в деревнях, в поселках со стариками. Это надо подтягивать до соответствующего уровня.
Хотя нашим людям вроде и грех жаловаться – система разветвленная, установленная, не хватает ответственности, а где-то, может быть, и профессионализма. Надо на это прежде всего обратить внимание.
Вопросы оснащения местных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, персоналом, доступностью оказываемых услуг Минздраву взять на особый контроль. При этом, то, что бытует в нашем народе – реагируем. Некоторые страдают: «Ах, Президент пересажал там неких врачей».
Сажали и будем сажать за то, что они творят
Вот я говорю о здравоохранении, об обеспечивании медицинским оборудованием и лекарствами – это ужасные вещи, это казнокрады, ворюги и взяточники. Прежде всего, руководители учреждений. Обычные хирурги, стоя у операционных столов, чудеса творят, а они за спиной взятки берут, и на 30-50% завозят сюда лекарства и медицинское оборудование дороже, чем по мировой цене. Вы что, хотите, чтобы это прощалось? Не будет, потому что эти взятки, откаты от 30 до 50%, иногда в два раза, ложатся в цену этого оборудования и тех лекарств, что мы продаем. Значит, с чьих карманов взятки? С ваших.
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