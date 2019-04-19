Александр Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь, они будут прокляты белорусским народом
Новости Беларуси. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил, что независимость была и есть главная наша ценность.
Послание Президента. Прямое включение из Овального зала
Именно в суверенной Беларуси уже выросло целое поколение, первые дети современной Беларуси, и они другой страны не знают и не примут. Этим заявлением Президент сорвал овации в зале.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу упрекнуть наши общественные организации, особенно, Геннадий Браниславович, «Белую Русь». Это фактически, можно так сказать, опора. Надо смелее из своих рядов, и не только своих. Второе направление – подбирать молодежь и нам рекомендовать их. Мы верим в вас, вы прогосударственные, мозги у вас государственные. Наши молодежные организации, выталкивайте наверх эту молодежь.
У нас нет компартии, которая когда-то занималась этими вопросами, а как занимаются на местах исполкомы – я это вижу. Есть серьезная государственная проблема.
При этом образование в формировании кадров играет очень важную роль
Академия управления при Президенте должна формировать национальную управленческую элиту, нацеленную на проведение социально-ориентированной экономической политики в интересах народа и государства. И главное – передать им накопленный опыт и знания старших поколений. Нам есть что сказать тем, кто идет за нами. Из обломков огромной империи мы создали новое государство, выстраивая почти с нуля политическую, экономическую, социальную систему, можно сказать, вырастилили его, а вместе с тем новое поколение первых детей суверенной Беларуси. Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными, они такими родились. Подчеркиваю: мы учились такими быть, а они уже такими родились.
Вы знаете, много сейчас всякой болтовни, вот Беларусь куда-то включат, поделят... Да невозможно это сделать, потому что они уже родились в свободной и независимой Беларуси.
И тот, кто посмеет сегодня уничтожить Беларусь, сам по себе, они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет сделать силой, тот получит мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает. Глубинный ответ.
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Не обошли стороной и вопросы демографии, Президент призвал белорусов активнее создавать большие семьи – государство поддержит. В частности,
Президент предложил продлить программу семейного капитала на 5 лет.
Что касается внешней политики Беларуси, она по-прежнему остаётся многовекторной, мы продолжим выстраивать Союзное государство с Россией, будем развивать отношения с США и ЕС.
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Прозвучал и ответ на волнующий многих белорусов вопрос: сроки проведения предвыборных кампаний. В 2019 году пройдут выборы в парламент. А выбирать главу государства будем, согласно Конституции, в 2020 году. Депутаты спрашивали о возможности создания праздника Дня государственности, возможности субсидирования жилья для многодетных семей, разногласиях при строительстве АЭС и ценах на электроэнергию.