Александр Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь, они будут прокляты белорусским народом

Новости Беларуси. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что независимость была и есть главная наша ценность. Послание Президента. Прямое включение из Овального зала Именно в суверенной Беларуси уже выросло целое поколение, первые дети современной Беларуси, и они другой страны не знают и не примут. Этим заявлением Президент сорвал овации в зале.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу упрекнуть наши общественные организации, особенно, Геннадий Браниславович, «Белую Русь». Это фактически, можно так сказать, опора. Надо смелее из своих рядов, и не только своих. Второе направление – подбирать молодежь и нам рекомендовать их. Мы верим в вас, вы прогосударственные, мозги у вас государственные. Наши молодежные организации, выталкивайте наверх эту молодежь.

У нас нет компартии, которая когда-то занималась этими вопросами, а как занимаются на местах исполкомы – я это вижу. Есть серьезная государственная проблема. При этом образование в формировании кадров играет очень важную роль Академия управления при Президенте должна формировать национальную управленческую элиту, нацеленную на проведение социально-ориентированной экономической политики в интересах народа и государства. И главное – передать им накопленный опыт и знания старших поколений. Нам есть что сказать тем, кто идет за нами. Из обломков огромной империи мы создали новое государство, выстраивая почти с нуля политическую, экономическую, социальную систему, можно сказать, вырастилили его, а вместе с тем новое поколение первых детей суверенной Беларуси. Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными, они такими родились. Подчеркиваю: мы учились такими быть, а они уже такими родились.