Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной»

Новости Беларуси. В каких вопросах Беларусь никогда не пойдет на компромисс, на чем будет строиться отечественная экономика в ближайшее время, а также повышение пенсий, контроль роста цен и меры против коррупции? Это лишь некоторые темы, которые 19 апреля озвучил Президент, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Все подробности – у корреспондента Алены Сыровой.

Само обращение уже завершилось. Выступление главы государства продлилось почти два часа. За это время Александр Лукашенко затронул такие темы, как изменение Конституции – да, оно произойдет в свое время, но не сейчас – в данный момент разрабатывают предложения, чтобы мы, белорусы, сами создали главный документ, по которому хотели бы жить дальше, обсуждали развитие малых городов, чтобы жизнь в них была на уровне крупных. Коррупция – это явление недопустимо и за него жесткое наказание будут нести все без исключения. Обсудили и наши успехи в IT, но как бы не развивались технологии, в центре всего должен быть человек. И этого человека волнует, конечно, прежде всего заработок, цены и рабочие места.