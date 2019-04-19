Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной»
Новости Беларуси. В каких вопросах Беларусь никогда не пойдет на компромисс, на чем будет строиться отечественная экономика в ближайшее время, а также повышение пенсий, контроль роста цен и меры против коррупции? Это лишь некоторые темы, которые 19 апреля озвучил Президент, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
Все подробности – у корреспондента Алены Сыровой.
Само обращение уже завершилось. Выступление главы государства продлилось почти два часа. За это время Александр Лукашенко затронул такие темы, как изменение Конституции – да, оно произойдет в свое время, но не сейчас – в данный момент разрабатывают предложения, чтобы мы, белорусы, сами создали главный документ, по которому хотели бы жить дальше, обсуждали развитие малых городов, чтобы жизнь в них была на уровне крупных. Коррупция – это явление недопустимо и за него жесткое наказание будут нести все без исключения.
Обсудили и наши успехи в IT, но как бы не развивались технологии, в центре всего должен быть человек. И этого человека волнует, конечно, прежде всего заработок, цены и рабочие места.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Именно цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной. Среднесрочная задача определена – инфляцию необходимо удерживать в пределах 5 %. Но это общая цифра. На уровне личного восприятия инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 6-8 позициям товаров и услуг своего ежедневного спроса.
Обратите внимание: эти 6-15-20 позиций зависят только от нас с вами. Это продукты питания. Мы кричим, хвастаемся на весь мир, что мы обеспечили свой народ и экспортируем более 5 млрд долларов сельскохозяйственной продукции. Это правда.
Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин – заигрались в рынок и демократию в экономике. Я повторяю последний раз правительству и особенно МАРТ, и профсоюзам, которым я поручил контролировать от имени народа ценообразование. Цены должны быть приемлемыми. Доходы населения, их рост остаются в числе приоритетных государственных задач.