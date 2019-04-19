Александр Лукашенко о системе образования: «Каждый педагог должен быть одновременно и психологом, и идеологом»

И по этому пути мы уже идем. К примеру, совсем недавно принято решение о создании Национального детского технопарка , экспресс-школы для молодых и талантливых. Главное – грамотно отобрать юных вундеркиндов. Ну а в вузах грамотное обучение нужно продолжать.

Кстати, система белорусского образования очень востребована. Представители более чем 100 стран обучаются у нас. Но совершенствовать есть что. Так, в свое время Александр Лукашенко поручал усилить практикоориентированную подготовку, сократить сроки обучения в вузах по многим дисциплинам, обновить учебные программы и учебники. Но только совершенствовать. Не ломать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многое всегда будет зависеть от личности педагога и его профессионализма. Из года в год наши школьники и студенты показывают высокие результаты на различных международных конкурсах и олимпиадах. Растет экспорт образовательных услуг.

К нам за знаниями едут иностранцы – жители 108 стран мира, притом развитых стран, где ВВП на душу населения значительно выше, чем в Беларуси. Например, из Турции у нас учатся 72 или 75 человек. Президент просит: возьмите еще. Огромная страна, империя, 82 миллиона населения, а он увидел в нашем образовании то зерно, которое ему надо. А мы порой говорим: да не то образование, надо его убрать и внедрить некое новое.