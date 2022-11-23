Помогут ли Армении и каким видит будущее организации Беларусь? Итоги саммита ОДКБ

Союзнические отношения должны остаться неизменной величиной – Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сделал ряд заявлений, которые можно подвести под общий знаменатель – это мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, состоялась в Ереване. Председательство в ОДКБ в 2023 году переходит от Армении к Беларуси. Болевые точки и проблемы, которые складываются на планете, известны всем, и Александр Лукашенко сегодня, 23 ноября, не обошел острые углы. НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы, ядерному шантажу нет места в международной политике, надо остановить кровопролитие в Украине и начать переговоры. А в армяно-азербайджанском конфликте сделать все, чтобы не гибли люди. Подробности – у Алены Сыровой.

Ночь перед саммитом в Ереване выдалась не очень спокойной. Активисты вышли на улицу столицы Армении с антироссийскими и анти-ОДКБ лозунгами. Протестующие требовали выхода Армении из Договора о коллективной безопасности и, вероятно, пытались «деморализовать» прежде всего главу российского МИД. Накануне главы внешнеполитических ведомств провели совместное заседание. Но усилия оказались тщетны. И утром, как и было запланировано, в Ереван стали слетаться президенты. Наш борт номер один в аэропорту «Звартноц» приземлился первым.

Настрой у Александра Лукашенко, как видно, серьезный, хотя по прибытии в Ереван Президент был улыбчив. А разве кто-то рассчитывал на иное? Особенно после онлайн-саммита, который в экстренном порядке пару недель назад созывал премьер-министр Армении, дабы обсудить механизмы помощи его стране в контексте армяно-азербайджанского конфликта. Тогда Александр Лукашенко весьма жестко поставил ряд вопросов и обозначил нашу позицию, высказав пожелание обсуждать этот и другие не менее важные вопросы, глядя друг другу в глаза, а не онлайн. Но прежде – совместное заседание глав совбезов, МИДов и министерств обороны. Им предстояло согласовать то, что прежде не удалось. И львиная доля на момент встречи не была готова к подписанию. Генсек ОДКБ: поддержка Украины со стороны НАТО приводит к возникновению угрозы расширения конфликта. Подробнее. Дальше разговор продолжился без СМИ, хотя надежда услышать все на несколько секунд промелькнула.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Если так, попросим наших коллег, журналистов перейти в зал пленарного заседания.

По итогам работы стало известно, что один из основных вопросов – предоставление помощи Армении – одобрен не был. Решения оставили на откуп президентам. Их делегации и многочисленные журналисты ожидали в пресс-центре, а по факту в арт-пространстве, где стены увешаны работами современных художников. Штрих к портрету: премьер-министр Армении, который настаивает на решении своего вопроса, на фоне ночных антироссийских протестов в Ереване отправляется в аэропорт, чтобы лично поприветствовать Президента России. Оттуда же вместе Никол Пашинян и Владимир Путин в одной машине направились в гостиничный комплекс «Двин», где и были запланированы переговоры лидеров ОДКБ. Следом, вразрез с требованиями протокола (предполагалась, что главы государств будут пребывать в алфавитном порядке), появился лидер Казахстана.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Следующим прибыл Александр Лукашенко. Наш Президент – известный адепт общения с глазу на глаз, особенно в такие непростые времена. И по таким непростым вопросам. Что ж, сегодня можно ожидать много важных и громких основополагающих заявлений. Особенно учитывая тот факт, что в следующем году Беларусь перенимает бразды председательства в ОДКБ.

Приветствуя пока еще хозяина саммита, Александр Лукашенко поинтересовался настроением Никола Пашиняна, тот то ли после встречи в аэропорту, то ли в преддверии непростого разговора с коллегами был явно напряжен. Когда все были в сборе, а протокольное фотографирование завершено, руководители стран отправились на переговоры в узком составе. По настоянию армянской стороны публичными были первые три минуты, за которые премьер-министр успел в очередной раз покритиковать ОДКБ за, по его словам, бездействие и неоказание помощи Армении. И подвел краткие итоги своего председательства и 20-летнего юбилея со дня основания ОДКБ. Пашинян: в течение 2 лет Армения как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана.

Однако чуть позже лидеры сочли необходимым опубличить свои выступления. Александр Лукашенко эту встречу назвал логичным продолжением контактов на саммите ШОС в Самарканде и СНГ в Астане. Тогда многие признали беспрецедентный кризис в международных отношениях. Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. И многие тогда недооценивали эти предостережения, обесценивая соглашения в области контроля над вооружениями, игнорируя тревожные звоночки. И что мы получили? Лукашенко: решение о развертывании группировки войск Беларуси и России – реакция на вызовы, которые мы наблюдаем. Читать здесь.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Все эти разговоры и нагнетания у наших границ (у западных рубежей ОДКБ, на минуточку) якобы в ответ на СВО в Украине примешивают к конфликту неугодных – читай не подчинившихся, обвиняя в нежелании наладить мир. Серьезно? Возможно, позабылись все шаги, предпринятые для недопущения того, что имеем сегодня? Или кто-то нарочито их не замечает, подменяя понятия? Лукашенко: события в Украине – это как торнадо, который затягивает все большее количество стран.