Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС даёт возможность перейти к налаживанию трёхстороннего сотрудничества

В Ереване день под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности начался со встречи на уровне министров иностранных дел и обороны, а также госсекретарей совбезов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совместном заседании военное и дипломатическое руководство стран ОДКБ сконцентрировало внимание на повестке дня. Это актуальные вопросы безопасности в регионе и пути их урегулирования.

В частности, согласован проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении. В его основе выводы и предложения мониторинговой миссии ОДКБ в районе армяно-азербайджанской границы. Особое внимание на встрече уделили международной обстановке.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

В целях государственных усилий по осуществлению международной и нацбезопасности продолжается работа в ОДКБ по объединению потенциалов международных организаций, разделяющих наши цели и принципы. Придаем большое значение скорейшему обретению Содружеством Независимых Государств статуса наблюдателя при ОДКБ. Совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС, близость их подходов ко многим актуальным международным проблемам дают возможность перейти к налаживанию полномасштабного трехстороннего сотрудничества. Большое внимание уделяется укреплению взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. На рассмотрение 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН внесен проект очередной резолюции сотрудничества между ООН и ОДКБ. Продолжается работа по встраиванию коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира.