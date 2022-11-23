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Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС даёт возможность перейти к налаживанию трёхстороннего сотрудничества

23 ноября 2022 10:53
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В Ереване день под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности начался со встречи на уровне министров иностранных дел и обороны, а также госсекретарей совбезов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС даёт возможность перейти к налаживанию трёхстороннего сотрудничества-1

На совместном заседании военное и дипломатическое руководство стран ОДКБ сконцентрировало внимание на повестке дня. Это актуальные вопросы безопасности в регионе и пути их урегулирования.  

Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС даёт возможность перейти к налаживанию трёхстороннего сотрудничества-4

В частности, согласован проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении. В его основе выводы и предложения мониторинговой миссии ОДКБ в районе армяно-азербайджанской границы. Особое внимание на встрече уделили международной обстановке.  

Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС даёт возможность перейти к налаживанию трёхстороннего сотрудничества-7

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:  
В целях государственных усилий по осуществлению международной и нацбезопасности продолжается работа в ОДКБ по объединению потенциалов международных организаций, разделяющих наши цели и принципы. Придаем большое значение скорейшему обретению Содружеством Независимых Государств статуса наблюдателя при ОДКБ. Совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС, близость их подходов ко многим актуальным международным проблемам дают возможность перейти к налаживанию полномасштабного трехстороннего сотрудничества. Большое внимание уделяется укреплению взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. На рассмотрение 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН внесен проект очередной резолюции сотрудничества между ООН и ОДКБ. Продолжается работа по встраиванию коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира.  

Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС даёт возможность перейти к налаживанию трёхстороннего сотрудничества-10

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# ОДКБ # общество # Станислав Зась # Фотофакт

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