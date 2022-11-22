«Нам есть что предложить». Макей рассказал, что может оказаться в повестке предстоящего саммита ОДКБ

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Армению. 23 ноября Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут промежуточные итоги работы организации. «Транспорт в духе времени». Журналисты президентского пула прилетели в Ереван на военном самолете.

Несмотря на то, что белорусская делегация, по словам министра иностранных дел, летела в Ереван в боевом настроении и, чего уж, на военно-транспортом самолете, риторика у нас неизменно миролюбивая. Алена Сырова, политический обозреватель:

С точки зрения дипломатии и с точки зрения безопасности какие мы ставим перед собой задачи на предстоящем саммите ОДКБ?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Если вы проследите всю историю нашей внешней политики, внешнеполитической деятельности, то мы всегда говорили, что во главу угла должна быть поставлена дипломатия. Любые войны заканчиваются за столом переговоров рано или поздно. И подходы белорусской стороны были основаны именно на этом принципе. Мы едем и на эту встречу с таким понимаем, что те в определенной мере негативные процессы, которые иногда происходят, ситуации, которые иногда случаются на пространстве ОДКБ, должны разрешаться непосредственно вовлеченными сторонами. И только через диалог.

Алена Сырова:

А какой главный вопрос будет на повестке? Учитывая, что Ереван сейчас председательствует, на их земле будет проходить саммит, может, армянский вопрос будет главным? Владимир Макей:

Я не исключаю, что с учетом того, что напряженность в этом регионе сохраняется, будет обсуждаться и этот вопрос. Но нам кажется, что важнее всего сейчас должна быть тема будущего организации, какой она должна быть, что мы должны сделать, чтобы организация была монолитной. Чтобы мы чувствовали корпоративную солидарность, которой, необходимо откровенно признать, сегодня, к сожалению, нет. Это происходит на различных международных площадках, в ходе проведения различных мероприятий и так далее.

Алена Сырова:

В следующем году Беларусь будет председательствовать в ОДКБ. Нам есть что предложить? Какие-то конкретные шаги, пути решения той цели, которую вы озвучили? Владимир Макей:

Нам есть что предложить. И, поверьте, это абсолютно устремленные в будущее приоритеты, направленные на укрепление и самой организации, и взаимодействие этой организации с различными другими международными интеграционными структурами. И я убежден, что если мы действительно осознанно отнесемся к этому, к деятельности нашей организации, то мы через некоторое время получим такую эффективную структуру, на которую можно будет положиться.