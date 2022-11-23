«Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ». Никол Пашинян высказался на заседании глав государств организации

В Ереване проходит Саммит ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в сессии Совета коллективной безопасности принимает и наш Президент. Александр Лукашенко намерен обозначить приоритеты председательства Беларуси в ОДКБ в 2023 году.

Переговоры на уровне глав государств проходят 23 ноября как в узком, так и в расширенном составах. На них обсуждаются актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также подводятся итоги работы Организации.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий. Тем более что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами. И я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ.

То же самое могу сказать о фактах эскалации на границе между нашими союзниками – Киргизией и Таджикистаном. При этом должен отметить и наши успешные действия. Имею в виду оперативную реакцию ОДКБ на обращение президента Казахстана, господина Токаева, поддержать их в вопросе восстановления правопорядка в стране в январе текущего года. В данном случае мы решили вопрос за ночь, что позволило Казахстану избежать внутригосударственного хаоса.