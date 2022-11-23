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Генсек ОДКБ: поддержка Украины со стороны НАТО приводит к возникновению угрозы расширения конфликта

23 ноября 2022 17:04
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Союзнические отношения должны остаться неизменной величиной – Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сделал ряд заявлений, которые можно подвести под общий знаменатель – это мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек ОДКБ: поддержка Украины со стороны НАТО приводит к возникновению угрозы расширения конфликта-1

Госсекретарь ОДКБ, белорус Станислав Зась, открывает заседание докладом об итогах мониторинговой миссии, которая по запросу работала на армяно-азербайджанской границе. Заявляет о выработке мер поддержки Армении организацией и обозначает основные наболевшие точки. Так, военные действия на территории Украины и связанные с этим телодвижения НАТО у наших рубежей несут серьезную угрозу.

Генсек ОДКБ: поддержка Украины со стороны НАТО приводит к возникновению угрозы расширения конфликта-4

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
В восточноевропейском регионе государства – члены НАТО наращивают воинские контингенты, совершенствуют военную инфраструктуру, приближая их к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Безусловно, это создает дополнительные вызовы, в том числе для нашей организации. Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет вовлечения в него других государств. В кавказском регионе положительную роль играют усилия правительства Армении и других участников по достижению мирных договоренностей, юридическому оформлению границ и разблокированию транспортных коммуникаций. Вместе с тем сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской границе.

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# Международная политика # Алена Сырова # Станислав Зась # Фотофакт

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