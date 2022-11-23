Генсек ОДКБ: поддержка Украины со стороны НАТО приводит к возникновению угрозы расширения конфликта

Госсекретарь ОДКБ, белорус Станислав Зась, открывает заседание докладом об итогах мониторинговой миссии, которая по запросу работала на армяно-азербайджанской границе. Заявляет о выработке мер поддержки Армении организацией и обозначает основные наболевшие точки. Так, военные действия на территории Украины и связанные с этим телодвижения НАТО у наших рубежей несут серьезную угрозу.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

В восточноевропейском регионе государства – члены НАТО наращивают воинские контингенты, совершенствуют военную инфраструктуру, приближая их к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Безусловно, это создает дополнительные вызовы, в том числе для нашей организации. Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет вовлечения в него других государств. В кавказском регионе положительную роль играют усилия правительства Армении и других участников по достижению мирных договоренностей, юридическому оформлению границ и разблокированию транспортных коммуникаций. Вместе с тем сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской границе.

Читайте также:

«Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ». Никол Пашинян высказался на заседании глав государств организации

Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС дает возможность перейти к налаживанию трехстороннего сотрудничества

Александр Лукашенко прибыл в Армению. Рассказываем о запланированных мероприятиях