Вступают в схватку со всеми. Почему Америка играет нечестно на свободном рынке?

Александр Лазарев, политический эксперт (Украина):

Разумеется, никто гарантировать стопроцентно ничего не будет, вписываются определенные государства, например, Турция или другие из Ближнего Востока, которые хотят в этом поучаствовать, видят в этом свой личный интерес собственного развития. Какие-то гарантии при конкурентной борьбе в свободном рынке, о котором мы вроде как разговариваем, давайте вспомним формулу свободного рынка, что свободный рынок порождает конкуренцию, конкуренция – концентрацию, концентрация – монополию, а монополия уничтожает свободный рынок. Это старая формула, которую необходимо всегда вспоминать. Мы понимаем, что при этой конкурентной борьбе, например, для той же корпоратократии западной все средства хороши. Почему бы не применить санкции против Беларуси? Аргументацию любую можно подобрать. Они имеют свою долю рынка, рынок не безразмерный, им необходимо развиваться. Соответственно, появляется конкурент, который эту долю хочет перераспределить. Разумеется, они будут использовать государственные механизмы, они имеют все возможности и, как они сами считают, право, например, те же США, чтобы вести санкционную политику для нечестной конкурентной борьбы.

Вопрос здесь не в гарантиях, а в геополитических раскладах. Мы должны понимать, что все эти проблемы решатся в скором времени. Не буду говорить, сколько, не владею этой информацией. Но то, что конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе назревает, американцы и их союзники будут переключаться на тот регион, они уже платформу подготовили для того, чтобы конфликтовать там. Разумеется, они это все не потянут. Америка, скорее всего, уйдет в доктрину Монро. Только это не будет доктрина Монро как раньше, потому что американцы имеют колоссальный внешний долг. И все страны будут между собой экономически сплочаться, дорогие коллеги потребуют с них выплату этих долгов – 31 триллион долларов США. А давайте еще вспомним, что сейчас фактически на 100 % ВВП американского только 25 % – это реальный сектор. Все остальное – это виртуальные деньги, это мыльный пузырь, поэтому мы видим сейчас определенную агонию, все эти поползновения, нечестную конкурентную борьбу с другими странами, неважно, это Беларусь, Китай, Саудовская Аравия, Россия. Они будут со всеми сейчас в такую схватку вступать, чтобы хоть как-то застолбиться, выиграть время и оттянуть момент неизбежного. Его можно оттягивать, но он в любом случае придет.

Читайте также:

«Формально санкций нет, но ничего не едет». Почему Россия недовольна зерновой сделкой?

Почему Европа всё же заинтересована в мигрантах? Мнение политолога

«Мы жертвуем своим партнером в угоду наших интересов». Немецкий политик об американском плане «Б»