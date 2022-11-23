Лукашенко: события в Украине – это как торнадо, который затягивает всё большее количество стран

Алена Сырова, политический обозреватель: Все эти разговоры и нагнетания у наших границ (у западных рубежей ОДКБ, на минуточку) якобы в ответ на СВО в Украине примешивают к конфликту неугодных, читай – не подчинившихся, обвиняя в нежелании наладить мир. Серьезно? Возможно, позабылись все шаги, предпринятые для недопущения того, что имеем сегодня? Или кто-то нарочито их не замечает, подменяя понятия?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На их полигонах проходит обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивают западным вооружением, военной техникой. А нас упрекают в том, что мы развернули несколько тысяч – союзную группировку в Беларуси. Чего нас в этом упрекать? Мы должны готовиться к возможной агрессии. Но наемниками мы свои Вооруженные Силы не пичкаем, как делают они. Что это, если не прямая вовлеченность в конфликт тех, кто сегодня готовит этих боевиков для войны в Украине? А как понимать заявления НАТО? Генсек НАТО, который говорит, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса. Так кто сегодня в Украине воюет? НАТО. Их языком сказано. События в Украине – это как набирающий силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые проблемы.

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