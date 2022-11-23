Президент в Ереване: Беларусь принимает председательство в ОДКБ в период системного кризиса

Союзнические отношения должны остаться неизменной величиной – Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сделал ряд заявлений, которые можно подвести под общий знаменатель – мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давайте начистоту, если бы претензии стран ОДКБ друг к другу перевешивали то важное, что дает каждой из участниц договор, то давно не было бы и речи о коллективной безопасности в таком формате. Значит, нет альтернатив, как бы ни бравировали отдельные страны, следовательно, нет иного пути, как держаться друг за друга. Так лучше за сильных. Зачем самим усложнять и добавлять проблем? В узком формате лидеры общались около трех часов. На расширенное оставили тезисы о будущем.