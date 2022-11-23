Президент в Ереване: Беларусь принимает председательство в ОДКБ в период системного кризиса

Союзнические отношения должны остаться неизменной величиной – Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сделал ряд заявлений, которые можно подвести под общий знаменатель – мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Союзнические отношения должны остаться неизменной величиной – Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сделал ряд заявлений, которые можно подвести под общий знаменатель – мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Давайте начистоту, если бы претензии стран ОДКБ друг к другу перевешивали то важное, что дает каждой из участниц договор, то давно не было бы и речи о коллективной безопасности в таком формате. Значит, нет альтернатив, как бы ни бравировали отдельные страны, следовательно, нет иного пути, как держаться друг за друга. Так лучше за сильных. Зачем самим усложнять и добавлять проблем? В узком формате лидеры общались около трех часов. На расширенное оставили тезисы о будущем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности в период системного кризиса международных отношений. Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке. На смену нормам международного права пришел диктат силы и практика санкционного наказания «непокорных» стран. Это современные геополитические реалии, в которых вынуждено существовать ОДКБ и на которые ей необходимо реагировать, причем как на внутреннем, так и на внешнем контурах.
Александр Лукашенко представил свое видение приоритетов на время председательства Беларуси в ОДКБ. На первое место он вынес урегулирование кризисных ситуаций и недопущение их эскалации, появления новых в зоне ответственности ОДКБ. Своеобразная работа над ошибками, которую пока не поздно нужно сделать всем заинтересованным в мире.
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