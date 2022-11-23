Лукашенко: решение о развёртывании группировки войск Беларуси и России – реакция на вызовы, которые мы наблюдаем

Союзнические отношения должны остаться неизменной величиной – Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сделал ряд заявлений, которые можно подвести под общий знаменатель – это мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда все были в сборе, а протокольное фотографирование завершено, руководители стран отправились на переговоры в узком составе. По настоянию армянской стороны, публичными были первые три минуты, за которые премьер-министр успел в очередной раз покритиковать ОДКБ за, по его словам, бездействие и неоказание помощи Армении и подвел краткие итоги председательства и 20-летнего юбилея со дня основания ОДКБ.
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Однако чуть позже лидеры сочли необходимым опубличить свои выступления. Александр Лукашенко эту встречу назвал логичным продолжением контактов на саммите ШОС в Самарканде и СНГ в Астане.
Тогда многие признали беспрецедентный кризис в международных отношениях. Беларусь же постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. И многие тогда недооценивали эти предостережения, обесценивая соглашения в области контроля над вооружениями, игнорируя тревожные звоночки. И что мы получили?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Североатлантический альянс окончательно закрепил антироссийский и антибелорусский векторы деятельности организации на обозримую перспективу и по собственной инициативе прервал с нами все контакты. Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ. Запад продолжает перебрасывать на восточный фланг НАТО войска, вооружения и военную технику. Повышается интенсивность их мероприятий оперативной и боевой подготовки. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий? Решение о развертывании региональной группировки войск Беларуси и России, которое мы приняли с президентом России недавно, – естественная реакция на те вызовы, которые мы наблюдаем.
На страны, которые стремятся идти по своему пути развития и проводящие самостоятельный внешнеполитический курс, оказывается жесточайший прессинг. Под свой контроль пытаются поставить и международные организации, включая Организацию Объединенных Наций. Мы это видим, когда собираемся голосовать по очень важным, чувствительным и актуальным вопросам мировой повестки. Мы видим, как работают гегемоны, обрабатывая послов и представительства тех или иных государств. В том числе и наших.
Расходы на вооружение растут невиданными темпами и достигают ужасающих величин. Правительства стран – членов НАТО, подстрекаемые Вашингтоном, охотно тратят миллиарды на якобы растущую угрозу с нашей стороны, с Востока, при этом стимулируя военно-промышленный комплекс США.
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