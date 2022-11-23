Лукашенко: решение о развёртывании группировки войск Беларуси и России – реакция на вызовы, которые мы наблюдаем

Союзнические отношения должны остаться неизменной величиной – Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сделал ряд заявлений, которые можно подвести под общий знаменатель – это мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда все были в сборе, а протокольное фотографирование завершено, руководители стран отправились на переговоры в узком составе. По настоянию армянской стороны, публичными были первые три минуты, за которые премьер-министр успел в очередной раз покритиковать ОДКБ за, по его словам, бездействие и неоказание помощи Армении и подвел краткие итоги председательства и 20-летнего юбилея со дня основания ОДКБ.

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Однако чуть позже лидеры сочли необходимым опубличить свои выступления. Александр Лукашенко эту встречу назвал логичным продолжением контактов на саммите ШОС в Самарканде и СНГ в Астане.