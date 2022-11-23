Пашинян: в течение 2 лет Армения как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана

Союзнические отношения должны остаться неизменной величиной – Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сделал ряд заявлений, которые можно подвести под общий знаменатель – это мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, состоялась в Ереване. Председательство в ОДКБ в 2023 году переходит от Армении к Беларуси. Болевые точки и проблемы, которые складываются на планете, известны всем, и Александр Лукашенко сегодня, 23 ноября, не обошел острые углы.

Когда все были в сборе, а протокольное фотографирование завершено, руководители стран отправились на переговоры в узком составе. По настоянию армянской стороны, публичными были первые три минуты, за которые премьер-министр успел в очередной раз покритиковать ОДКБ за, по его словам, бездействие и неоказание помощи Армении и подвел краткие итоги председательства и 20-летнего юбилея со дня основания ОДКБ.