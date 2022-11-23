Прямой эфир

Пашинян: в течение 2 лет Армения как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана

23 ноября 2022 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Союзнические отношения должны остаться неизменной величиной – Александр Лукашенко на саммите ОДКБ сделал ряд заявлений, которые можно подвести под общий знаменатель – это мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пашинян: в течение 2 лет Армения как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана-1

Встреча лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, состоялась в Ереване. Председательство в ОДКБ в 2023 году переходит от Армении к Беларуси. Болевые точки и проблемы, которые складываются на планете, известны всем, и Александр Лукашенко сегодня, 23 ноября, не обошел острые углы.

Пашинян: в течение 2 лет Армения как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана-4

Когда все были в сборе, а протокольное фотографирование завершено, руководители стран отправились на переговоры в узком составе. По настоянию армянской стороны, публичными были первые три минуты, за которые премьер-министр успел в очередной раз покритиковать ОДКБ за, по его словам, бездействие и неоказание помощи Армении и подвел краткие итоги председательства и 20-летнего юбилея со дня основания ОДКБ.

Пашинян: в течение 2 лет Армения как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана-7

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Настроение у нас, к сожалению, отнюдь не юбилейное. В течение двух последних лет страна – член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Читайте далее.

Зась: совместимость интересов ОДКБ, СНГ и ШОС дает возможность перейти к налаживанию трехстороннего сотрудничества. Подробности здесь.

# ОДКБ # Никол Пашинян # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам есть что предложить». Макей рассказал, что может оказаться в повестке предстоящего саммита ОДКБ
22 ноября 2022 18:17

«Нам есть что предложить». Макей рассказал, что может оказаться в повестке предстоящего саммита ОДКБ

«Формально санкций нет, но ничего не едет». Почему Россия недовольна зерновой сделкой?
22 ноября 2022 15:01

«Формально санкций нет, но ничего не едет». Почему Россия недовольна зерновой сделкой?

Почему Европа всё же заинтересована в мигрантах? Мнение политолога
22 ноября 2022 14:56

Почему Европа всё же заинтересована в мигрантах? Мнение политолога