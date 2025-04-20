Кадры, визит главы МИД в Зимбабве, новый госсекретарь Союзного государства – подводим итоги недели

А сейчас о нашей подушке безопасности, которая выглядит примерно так. Эти цифры на неделе опубликовало Министерство экономики, и они не могут не радовать. Так, в первом квартале 2025 наша экономика по некоторым позициям показала результаты даже лучше, чем планировалось. ВВП увеличился на 3,1 % при прогнозе 2,7. Розничный товарооборот – на 10,8 %, пассажирооборот – на 7,1 %. Рост в транспортной сфере, строительстве, промышленности, торговле, сельском хозяйстве, сфере информации и связи. Надо отметить, что рост в экономике не возникает ниоткуда. Нам стоило многих трудов, чтобы ситуация выглядела именно так, и никак иначе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для стабильной работы экономики и ее роста в Беларуси сформирован хороший задел. Мы сохранили промышленный потенциал. Развиваем сеть зарубежных поставок. Осваиваем новые экспортные территории. На неделе как раз в Зимбабве поставили партию белорусских тракторов и комбайнов. В планах передать несколько десятков единиц сельхозтехники. Судя по всему, связи с Африкой будут только укрепляться. На неделе министр иностранных дел Беларуси посетил несколько стран этого континента. Максим Рыженков отправился с визитом в Эфиопию и Зимбабве. О том, что МИД и наши послы должны заниматься в первую очередь вопросами экономики, не раз напоминал глава государства. Читайте также: Беларусь и Зимбабве договорились разработать дорожную карту сотрудничества до 2030 года Каранкевич: Беларусь и Зимбабве планируют развивать промышленную кооперацию Беларусь помогла аграриям Зимбабве значительно повысить урожайность – Каранкевич

О первоочередных задачах и целях напомнил Президент и тем, кто на неделе приступил к новым обязанностям. Во Дворце Независимости прошел кадровый день. Есть изменения в посольском пуле. Новые консулы в Гуанчжоу и Шанхае. Сменился директор Могилевлифтмаша и руководитель Государственного комитета по имуществу. Новый помощник Президента – инспектор по Гродненской области. Больше всего кадровых изменений в местной вертикали. Новые руководители в Столинском, Кобринском, Дрогиченском районах и в Советском районе Минска. Читайте также: Лукашенко назначил Константина Бурака инспектором по Гродненской области Лукашенко объявил о новых кадровых назначениях в местной вертикали власти В Кобринском, Дрогичинском и Столинском районах новые руководители. Какие задачи поставил Лукашенко?