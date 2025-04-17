Лукашенко объявил о новых кадровых назначениях в местной вертикали власти

Второе мероприятие в графике главы государства было посвящено кадровым вопросам. Александр Лукашенко объявил о назначениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второе мероприятие в графике главы государства было посвящено кадровым вопросам. Александр Лукашенко объявил о назначениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения коснулись местной вертикали власти: новым главой Советского района Минска стал Александр Щекович, до этого исполнявший обязанности заместителя председателя Федерации профсоюзов. На должность председателя Столинского района согласован Александр Пачко, который ранее руководил Кобринским. Освободившееся место занял Александр Мойсеюк. А развитие Дрогичинского района поручено Сергею Пачко, ранее руководившему одним из местных хозяйств. Принимая кадровые решения, глава государства подробно интересовался ситуацией в регионах в целом и на будущих рабочих местах назначенцев в частности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы там занимаемся в каком-то плане программой возрождения Полесья. Вот о чем я говорил.
Александр Пачко, председатель Столинского района:
Да. Сейчас программа разработана, товарищ Президент, с учетом ваших всех поручений, которые были с главой Администрации, все это приводили. Поэтому Столинщина дальше включена по Припятскому Полесью. Когда-то я еще работал в 2008 году, когда пришел в райсполком, в мелиорации. То, что ваше поручение, было очень много сделано за пятилетку. Первая программа мелиорации.
Александр Лукашенко:
Михаил Иванович Русый там телепается у вас.
Александр Пачко:
Не телепается. Я вам скажу, товарищ Президент, он помогает и ценными именно советами.
Александр Лукашенко:
То есть вы сознательно идете туда работать. Особенно тебя мы бросаем по всем городам. Не надо выгорать. В Столине и не выгорать тебе не получится.
Сменился и руководитель одного из ведущих предприятий. Президент согласовал кандидатуру генерального директора «Могилевлифтмаша». Им стал Руслан Страхар. А Государственный комитет по имуществу отныне возглавляет Виталий Невера, который до этого трудился в Гродненском облисполкоме. На должность помощника Президента – инспектора по Гродненской области назначен Константин Бурак. Эта должность оставалась вакантной после перевода Юрия Караева на пост председателя Гродненского облисполкома. На какие направления новому помощнику обратить в первую очередь внимание, Александр Лукашенко сориентировал.
Александр Лукашенко:
Не забывайте, что у нас там большая составляющая безопасности области. Люди хорошие там, крепкие люди. Экономика области также хорошая и крепкая. Караев человек исполнительный, тоже не слабый как управленец. Но я не хочу, чтобы там конфликтовали, но очень надеюсь, что свое мнение у помощника будет. Это кадры и инспекторская работа по области. Это люди Президента. Это глаза и уши Президента. Опыт у тебя достаточный. Я когда-то был сторонником, чтобы ты в правительстве поработал. Поэтому действуй. Ты знаешь, что там надо делать.
Коснулись кадровые перестановки и управленческого аппарата ряда министерств и диппредставительств. Так, генеральным консулом Беларуси в Гуанчжоу назначен Константин Головко, а Петр Якимов – в Шанхае.