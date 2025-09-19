Андрей Кривошеев: «Первая функция современных журналистов – это говорить правду»
О прошедшем праздновании Дня народного единства, вкладе в развитие страны и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Андрей Кривошеев, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Вы генеральный директор агентства «Минск-новости», то есть рука всегда на пульсе. Кроме того, вы и влияете на этот пульс. Вы председатель правления общественного объединения «Белорусского союза журналистов». В чем по-вашему роль журналистов в вовлечении людей в государственное строительство? Каким может быть код, который объединит абсолютно всех?
Андрей Кривошеев, депутат Минского городского Совета депутатов:
Журналисты действительно всегда на передовой информационного фронта. С одной стороны, это наш бастион, нашего общества. Потому что никогда в руках манипуляторов, власть имущих, транснациональных корпораций и просто откровенных негодяев, которые пытаются расколоть наше общество, не было такой машины манипуляций, как современные социальные сети и нейросетевые платформы. Нейросети создают виртуальный образ конкретного человека и работают с миллиардами. Поэтому первая функция современных журналистов – это говорить правду и рассказывать о правде, исходя из наших и народных интересов. Это мы делаем.
Андрей Кривошеев:
Второе – это, конечно, забегать вперед. То есть журналист должен быть хотя бы на полшага впереди общественных настроений, задавать те самые тренды. Как мы это делаем? Мы обращаемся к политикам и лидерам общественного мнения, доносим их взгляды, позиции. Философы, деятели культуры, искусств, не только политики, бизнесмены те же самые, которые формируют образ будущего. Наша задача – этот образ будущего облечь в медийную оболочку и объяснить людям выгодно им это или нет. Выслушав в том числе через обратную связь их позицию. Где-то, кстати, корректируя образ будущего, который сформируют политики, бизнесмены, лидеры общественного мнения, с учетом народных запросов: вот мы хотим не так, а несколько по-другому. Это тоже наша задача.
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