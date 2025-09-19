Андрей Кривошеев: «Первая функция современных журналистов – это говорить правду»

О прошедшем праздновании Дня народного единства, вкладе в развитие страны и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Андрей Кривошеев, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

Вы генеральный директор агентства «Минск-новости», то есть рука всегда на пульсе. Кроме того, вы и влияете на этот пульс. Вы председатель правления общественного объединения «Белорусского союза журналистов». В чем по-вашему роль журналистов в вовлечении людей в государственное строительство? Каким может быть код, который объединит абсолютно всех?

Андрей Кривошеев, депутат Минского городского Совета депутатов:

Журналисты действительно всегда на передовой информационного фронта. С одной стороны, это наш бастион, нашего общества. Потому что никогда в руках манипуляторов, власть имущих, транснациональных корпораций и просто откровенных негодяев, которые пытаются расколоть наше общество, не было такой машины манипуляций, как современные социальные сети и нейросетевые платформы. Нейросети создают виртуальный образ конкретного человека и работают с миллиардами. Поэтому первая функция современных журналистов – это говорить правду и рассказывать о правде, исходя из наших и народных интересов. Это мы делаем.