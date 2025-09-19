Увела из семьи – вернулось бумерангом! Самые скандальные истории звёздных пар

Существуют запреты в желаниях. То есть переступить-то их можно, но вот аукнуться они могут гарантированно нехорошим бумерангом, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Примеры звезд шоу-бизнеса тому доказательство. Анджелина Джоли начала отношения с Брэдом Питтом, несмотря на его брак с Дженнифер Энистон. После развода Джоли и Питт построили собственную семью, но их красивая история закончилась громкими судебными разбирательствами. Не может себя простить и Наташа Королева. Певица уверена, слезы первой жены Игоря Николаева вернулись к ней сполна. Аукнулись отношения с женатым Иваном Телегиным и Пелагее. Певица увела хоккеиста из семьи, где только что родился ребенок. Отношения влюбленной пары не продержались и пары лет, из-за измен мужа брак распался со скандалом. Пожалуй, один из самых известных бумерангов. Андрей Аршавин оставил беременную жену с двумя детьми ради нового брака с Алисой Казьминой. Прошло чуть больше года, вторая супруга футболиста заговорила о разводе и разделе имущества, а саму ее ударило бумерангом буквально по носу. То ли накрыло аутоиммунное заболевание, то ли последствия неудачной пластики.

Екатерина Протас, практикует карту желаний:

На карту желания можно повесить, визуализировать свои отношения с человеком. Например, какое-то совместное время либо кольцо как символ предложения семьи, либо вы проводите с мужчиной время в каком-то месте – санаторий, парк, и ваше внутреннее состояние. Но нельзя вешать конкретного человека, потому что может карма сыграть и карта желания злую шутку. Вы можете перехотеть это желание со временем, а оно будет привязано к какому-то конкретному человеку.

Кроме того, техники исполнения желаний работают только в отношении самого себя. Не стоит спасать весь мир, близких, родных. У каждого своя жизнь, и ее изменение зависит от каждого индивидуально. Неправильная, ненужная забота принесет немало проблем.